Revenire spectaculoasă! Simona Halep şi Daniel Dobre colaborează din nou

Simona Halep a decis să renunțe la serviciile lui Artemon Apostu Efremov, dar sportiva în vârstă de 29 de ani nu a rămas fără antrenor. Sportiva care ocupă locul 3 în clasamentul WTA a anunțat că va relua colaborarea cu antrenorul Daniel Dobre, cel care a fost alături de ea în momentul în care a câștigat Wimbledon 2019, al doilea turneu de Grand Slam din palmaresul său.

Simona Halep și Daniel Dobre au întrerupt colaborarea la finalul anului 2019, la scurt timp după ce Darren Cahill a decis să revină alături de sportiva din Constanța.

„E un om deosebit. Mă bucur să îl am din nou alături de mine“, a dezvăluit Simona Halep, pentru as.ro.

Simona Halep a vorbit și despre decizia de a nu mai lucra alături de Artemon Apostu-Efremov.

„Așa am simțit! Am simțit că a venit momentul să ne despărțim! A făcut o treabă bună, mai ales în pandemie, când nu a fost ușor pentru niciunul dintre noi. Îi mulțumesc că a fost alături de mine, pentru că a muncit cot la cot alături de mine. Nu ne-am certat, am rămas prieteni, suntem într-o relație bună”, a dezvăluit Simona Halep, citată de Prosport.

Pentru Simona Halep urmează participarea la WTA 1000 de la Roma, turneu programat în perioada 10 – 16 mai.

Citeşte şi: Gabi Ruse, în formă maximă! Românca vrea toate trofeele de la Praga