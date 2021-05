România va avea în acest an din nou un turneu în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), Winners Open, la Cluj-Napoca, în august. Anunţul a fost făcut marţi, de către organizatori, echipa Sports Festival.

Primul turneu WTA din istoria oraşului Cluj-Napoca va avea loc între 1 şi 8 august, la Winners Sports Club, în aer liber, pe zgură.

După o primă ediţie în 2020 (cu premii de 30.000 de dolari), Winners Open va primi în luna august peste 60 de jucătoare din circuitul WTA. Competiţia se va disputa pe zgură, va avea probe de simplu şi dublu, premii de 235.000 de dolari şi 250 de puncte în clasamentul WTA, fiind organizată în parteneriat cu Federaţia Română de Tenis şi cu sprijinul managerului sportiv Cosmin Hodor. Turneul va avea difuzare şi vizibilitate globală în peste 150 de ţări, se arată în comunicat.

La Cluj s-a stabilit deja un record de audienţă la un meci de tenis în sală, record atins de două ori în ultimii ani: 10.000 de spectatori la Fed Cup 2018, la meciul dintre România şi Elveţia şi al doilea sold-out a fost la meciul demonstrativ din cadrul Sports Festival 2019 care i-a avut protagonişti pe Simona Halep/Marius Copil şi Daniela Hantuchova (Slovacia)/Fabio Fognini (Italia).

Winners Open, atracţia lunii august

Turneul Winners Open va fi singurul din Europa care se va desfăşura la începutul lunii august, iar Patrick Ciorcilă, directorul competiţiei, consideră că multe jucătoare importante vor fi atrase.

„Sunt extraordinar de încântat că vom avea un turneu WTA la Cluj! Este o oportunitate uriaşă atât pentru noi ca organizatori, cât şi pentru Cluj-Napoca şi mă bucur că facem parte din marea familie a tenisului profesionist. Am muncit mult în ultimul an la acest proiect. Winners Open va fi singurul turneu din Europa la începutul lunii august şi cred că va fi atractiv pentru foarte multe jucătoare de top. Am depus foarte multă pasiune în proiectele din care fac parte, Winners Sports Club şi Sports Festival, iar acest turneu le uneşte şi le ridică ştacheta şi mai sus”, a declarat Patrick Ciorcilă, directorul turneului Winners Open.

Boc, mândru de această „reuşită“

„Este o veste excepţională pentru oraşul nostru că în luna august vom avea aici, acasă, un turneu de tenis de talie mondială! Cluj-Napoca şi-a dobândit treptat statutul de oraş al sportului, atât prin prisma acestor competiţii sportive internaţionale de anvergură, cât şi prin investiţiile în infrastructura sportivă şi sprijinul oferit federaţiilor sportive sau organizaţiilor clujene din domeniul sportului.

Toţi aceşti factori contribuie la dezvoltarea ramurilor sportive profesioniste din oraş, dar şi a sportului de masă, dedicat publicului larg. Această competiţie va reuşi cu siguranţă să pună Clujul pe harta internaţională a tenisului feminin şi ne va oferi oportunitatea să vedem în teren jucătoare din elita tenisului mondial. Felicit pe această cale echipa care stă în spatele acestui turneu unic în istoria oraşului şi le doresc mult succes în a aduce în comunitatea clujeană esenţa tenisului de cea mai înaltă calitate”, a spus, la rândul său, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Ultimul turneu WTA desfăşurat în România a fost Bucharest Open, în 2019, când kazaha Elena Rîbakina a învins-o în finală pe Patricia Ţig, la Arenele BNR din Capitală.

