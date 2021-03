Halep, încă o performanţă! Victoria cu Garcia, a 400-a pe un tablou principal WTA

Simona Halep a reuşit victoria sa cu numărul 400 pe un tablou principal WTA, 3-6, 6-4, 6-0 cu Caroline Garcia (Franţa), joi, în runda a doua a turneului Miami Open.

„Sunt foarte fericită să aud asta. E impresionant că am câştigat atât de multe meciuri pe tablourile principale. Am mulţi ani în top şi când trec prin momente grele în timpul meciurilor ştiu ce am de făcut. Asta vine din aceste 400 de victorii“, a spus Halep.

Halep a revenit după ce a fost condusă cu 6-3, 3-1, numărul trei mondial câştigând apoi 11 din următoarele 12 ghemuri, fapt care i-a adus victoria într-o oră şi 48 de minute.

Fostul lider mondial a vorbit şi la problema pe care a avut-o la umărul drept şi pentru care a primit îngrijiri medicale la 2-1 pentru Garcia în setul secund.

„Mă chinuiam la serviciu. Am avut ceva probleme la umăr, aşa că atenţia era mai mult la durere. După pauza medicală m-am relaxat. Nu m-am mai gândit atâta la rezultat, am dat drumul la braţ. Treptat, corpul s-a relaxat şi am început să o mişc (pe Garcia) mai mult pe forehand. Am avut tot mai multă încredere că pot reveni. Când am ajuns la Miami nu simţeam nicio durere … M-am simţit foarte bine. Dar apoi m-am antrenat din greu cu alţi jucători şi am simţit-o din nou. Iar acum s-a înrăutăţit, însă o simţeam numai la serviciu, aşa că am încercat să fac recuperare, să servesc cât mai bine, deoarece azi a fost foarte slabă… Voi vedea cum va fi în zilele următoare“, a adăugat Halep.

Duel cu Sevastova în 16-imi

Următoarea adversară a Simonei Halep va fi letona Anastasija Sevastova, care a trecut cu 1-6, 6-2, 6-3 de tânăra jucătoare americană Coco Gauff. Condusă cu 6-1 şi 2-1, Sevastova a câştigat cinci ghemuri la rând şi a dus meciul în setul decisiv, în care a revenit de la 1-3 şi 15-40, obţinând victoria.

Halep o conduce pe Sevastova (30 ani, 57 WTA) cu 6-3 în meciurile directe, dar românca s-a impus în ultimele cinci dueluri fără a ceda vreun set. Ultima victorie a balticei datează tocmai din 2011.

