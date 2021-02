Halep, după victoria cu Potapova: „Am încercat să dau ce am mai bun“

Simona Halep, numărul doi mondial, a declarat, luni, după debutul său cu dreptul în turneul Gippsland Trophy, de la Melbourne, că avea nevoie de această victorie, având în vedere că nu a mai jucat din luna octombrie un meci oficial.

Halep a trecut de rusoaica Anastasia Potapova (19 ani) cu 6-4, 6-4, luni, în runda a doua a turneului WTA 500 de la Melbourne, în primul său meci oficial din 2021.

„Aveam nevoie această victorie, deoarece nu am mai jucat un meci oficial din octombrie, deci a trecut multă vreme. Am vrut să simt terenul, să simt jocul. Ştiam că va fi un meci dificil, pentru că Potapova loveşte foarte puternic. Nu a fost uşor, dar am încercat să dau ce am mai bun şi sunt bucuroasă că m-am calificat“, a spus fostul lider mondial.

Halep, care a împlinit recent 10 ani în top 10 WTA, a reuşit 23 de aşi, faţă de doar 17 ai rusoaicei.

