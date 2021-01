Simona Halep, la plecarea în Australia: „Sunt pregătită psihic şi fizic“

Simona Halep a plecat spre Australia, acolo unde va participa, printre altele, la primul Grand Slam al sezonului (competiția de la Melbourne va avea loc în perioada 8-21 februarie 2021).

„A fost o semivacanţă, pentru că m-am antrenat din greu. O perioadă destul de lungă, dar a fost foarte bine pentru că am stat acasă. Sunt pregătită psihic şi fizic, sunt bucuroasă că putem să plecăm şi putem să jucam un Grand Slam foarte important. Bine, toate sunt importante, dar la început de an este bine că putem să trecem peste toate micile probleme. Da, mi-e foarte dor (n.r. de Darren Cahill). Şi mi-e dor să ne reunim, să fim toţi în echipă și să muncim. Crăciunul l-am mai făcut (n.r. acasă). În ultimii ani am preferat să stau acasă şi să-l petrec cu părinţii. A fost a treia oară, consecutiv, dar revelionul şi să mai şi stau în ianuarie, e pentru prima dată după 15 ani”, a spus Simona.

Halep va sta 14 zile în carantină la Adelaide, va juca un meci demonstrativ în acest oraș, iar abia apoi se va îndrepta spre Melbourne. Aici, Simona va juca la un turneu din categoria 500, iar apoi va participa la Australian Open.

Citește și: Mihaela Buzărnescu mai are un singur „hop“ până pe tabloul principal de la AO