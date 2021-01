România a rămas fără o sportivă importantă la Australian Open

Gabriela Ruse a anunţat, luni, că nu va fi prezentă la primul turneu de Mare Şlem al anului din cauza unei accidentări.

„Anul 2021 nu începe chiar aşa cum mi-aş fi dorit. Din cauza unei accidentări, nu o să fiu prezentă la Australian Open. I hope to be back soon! (Sper să revin curând – n.r.)”, a scris sportiva, pe un site de socializare.

Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, va avea loc în perioada 8-21 februarie.

Gabriela Ruse, în vârstă de 23 de ani, ocupă în acest moment poziţia 123 în clasamentul WTA.

