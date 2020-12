Mexicanul Sergio Perez, la primul triumf în Formula 1

Sergio Perez (Racing Point) a câştigat, duminică, în Bahrain, Sakhir Grand Prix, penultima etapă a Campiontului Mondial de Formula 1. Pe locul doi s-a clasat Esteban Ocon (Renault), iar al treilea a terminat Lance Stroll (Racing Point). Pentru mexicanul Perez, aceasta este prima victorie, în timp ce pentru Ocon este prima clasare pe podium.

George Russell a plecat perfect în cursa din Bahrain și i-a luat fața colegului său de la Mercedes, Valtteri Bottas, care pornise din pole-position. Câteva secunde mai târiu, Sergio Perez (Racing Poit) a fost lovit din spate de Charles Leclerc (Ferrari) și a apărut safety car-ul pe circuit. Până în turul 48, Russell a condus detașat întrecerea, însă ceea ce s-a întâmplat în turul 64 a schimbat toată desfășurarea cursei.

Când safety car-ul a intrat din nou, mai mulți piloți au intrat la boxe pentru schimb de pneuri, însă mecalicii de la Mercedes au încurcat roțile lui Bottas cu cele ale lui Russell. În plus, pistolul pneumatic al unuia dintre mecanici s-a blocat, ceea ce a dus la pierderea de timp prețios pentru Russsell, care, din postura de lider, a ieșit de la boxe în afara punctelor. A urmat o cursă de recuperare, dar a reușit doar un loc 9.

Cel care a profitat de această situație a fost Sergio Perez. Pilotul de la Racing Point a obținut, astfel, o victorie nesperată și a devenit al doilea pilot mexican din istoria Marelui Circ care câștigă o etapă.

Perez: „Visez la acest moment de atât de mulţi ani“

La final, mexicanul a oferit declarația zilei, după ce a spus că mașina sa mergea ca o limuzină.

Pentru mine, acest moment este incredibil, nici nu știu ce să spun. După primul tur, cursa era pierdută, la fel ca în weekendul trecut. (…) Am făcut o greșeală în timp ce era safety car-ul pe circuit, mi-am avariat rău aripa față stânga, așa că am avut vibrații foarte mari, dar imediat ce am ieșit de la boxe a doua oară, am recuperat.

Le-am spus celor din echipă că mașina asta se conduce ca o limuzină, e atât de ușor fără vibrații. Am avut un ritm incredibil și cred că am făcut lucruri bune tot weekendul. Știam că va fi o cursă dură. Nu am cuvinte. Sper că nu visez, pentru că visez la acest moment de atât de mulţi ani… Zece ani, a durat zece ani. Incredibil. În acest sezon, norocul nu a fost de partea noastră, dar până la urmă am reuşit“, a spus Sergio Perez.

Clasament Marele Premiu de la Sakhir:

1. Sergio Perez (Racing Point)

2. Esteban Ocon (Renault)

3. Lance Stroll (Racing Point)

4. Carols Sainz (McLaren)

5. Daniel Ricciardo (Renault)

6. Alexander Albon (Red Bull Racing)

7. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

8. Valtteri Bottas (Mercedes)

9. George Russell (Mercedes)

10. Lando Norris (McLaren)

Câștigătorii curselor disputate până acum:

1. Marele Premiu al Austriei – Valtteri Bottas

2. Marele Premiu al Stiriei – Lewis Hamilton

3. Marele Premiu al Ungariei – Lewis Hamilton

4. Marele Premiu al Marii Britanii – Lewis Hamilton

5. „70th Anniversary Grand Prix” – Max Verstappen

6. Marele Premiu al Spaniei – Lewis Hamilton

7. Marele Premiu al Belgiei – Lewis Hamilton

8. Marele Premiu al Italiei – Pierre Gasly

9. Marele Premiu al Toscanei – Lewis Hamilton

10. Marele Premiu al Rusiei – Valtteri Bottas

11. Marele Premiu de la Eifel – Lewis Hamilto

12. Marele Premiu al Portugaliei – Lewis Hamilton

13. Marele Premiu al regiunii Emilia-Romagna – Lewis Hamilton

14. Marele Premiu al Turciei – Lewis Hamilton

15. Marele Premiu al Bahrainului – Lewis Hamilton

16. Marele Premiu de la Sakhir – Sergio Perez.

Ultima etapă a sezonului 2020 din Formula 1, Abu Dhabi Grand Prix, va avea loc în 13 decembrie.

