Irina Begu, cu gândul la Olimpiadă: Obiectivul meu este calificarea la JO

Irina Begu, locul 81 mondial, este una dintre puținele jucătoare din clasamentul WTA care a încercat în perioada de izolare la domiciliu să rămână la un nivel optim din punct de vedere fizic. Aceasta s-a antrenat zilnic atât fizic, cât și tactic, iar în momentul de față se află într-o formă destul de bună pentru a reîncepe antrenamentele oficiale.

„Cât de cât am revenit la normal. Am început antrenamentele, pregătirea fizică, încerc să mă antrenez cât pot de mult ca să recuperez cele două luni pierdute. În tot acest timp mi-am cumpărat o bicicletă şi am încercat să fac pregătirea fizică de acasă. Am învăţat să mai fac şi alte reţete, însă în perioada aceasta am încercat să mă bucur şi de stat acasă. Noi, în general, suntem mai mult plecaţi. Am încercat să mă odihnesc, să stau cât mai mult acasă”, a declarat Irina Begu.

Irina era într-o revenire de formă în momentul suspendării sezonului de tenis. Românca câştigase turneul ITF de la Cairo şi challenger-ul de la Indian Wells și era pe pantă ascendentă.

„Am câştigat turneul de la Cairo şi după Indian Wells. Eram într-un vârf de formă şi îmi pare rău pentru că tocmai acum simţeam că eram pe un drum bun. Am trecut printr-un mix de sentimente,. La început m-am bucurat foarte mult că stăteam acasă. Veneam după o perioadă cu multe meciuri şi mă simţeam puţin obosită, dar după 3 săptămâni, voiam să revin pe teren. Voiam să călătoresc din nou, dar va trebui să mă adaptez„, adăugat Begu.

Irina spune pas turneului organizat de Tipsarevic

Alături de alte jucătoare române, Irina se număra printre participanții la Eastern European Championship, evenimentul organizat de recent retrasul Janko Tipsarevic, la clubul său din Belgrad. Românca a decis în cele din urmă că nu va juca la acest turneu și a explicat care au fost motivele care au convins-o să mai aștepte până să reintre pe terenul de tenis.

„Nu mai merg. Era o perioadă destul de lungă de stat acolo, prea mult pentru mine. Între timp au anunțat și noutăți legate de turneele WTA. E posibil să începem din 3 august, așa că stau acasă, văd ce se întâmplă. Deocamdată, e riscant. Urmăresc să văd ce se întâmplă în lume. Cei de la WTA ne updatează săptămânal, avem meeting-ul online în fiecare vineri, ne spun ce se mai întâmplă. Situația e incertă din toate punctele de vedere.

Chiar Tipsarevic m-a sunat și m-a întrebat dacă vreau să particip. Bineînțeles, asta s-a întâmplat demult, încă eram în starea de urgență. Vorbeam ipotetic, dacă aș veni, dacă se deschid granițele… În momentul acela, mi-am dat acordul parțial pentru că depindeam de mulți factori care nu țineau de mine. Mi-a povestit un pic despre conceptul lui. Ulterior am mai vorbit, dar am ajuns la concluzia că e un pic cam riscant să stau acolo trei săptămâni”, a povestit Irina Begu pentru gsp.ro

Încă nu zice nu US Open-ului

Deși situația este momentan incertă, participarea la US Open pare să o tenteze din ce în ce mai mult pe Irina Begu.

„În primă fază, aș spune că da. E greu să iei o decizie cu două luni înainte, lucrurile se schimbă de la zi la zi. Aștept să văd ce se mai întâmplă, care vor fi condițiile, pentru că vor fi reguli de respectat. Ipotetic vorbind, e posibil să merg. Trebuie să fim precauți, virusul nu a dispărut. Cred că vom avea această problemă câteva luni bune, iar până nu va ieși un vaccin, totul e incert”, a mărturisit românca.

Adria Tour, turneul care a surprins pe toată lumea

Begu s-a arătat puțin surprinsă de numărul mare de spectatori care au asistat la Adria Tour, competiția organizată de Novak Djokovic, liderul mondial.

„Am văzut ce s-a întâmplat la Adria Tour și pot spune că m-am mirat că au avut atât de mulți spectatori în tribune. Dar, fiecare stat are regulile lui și cu siguranță la ei a fost diferit. Ți-e teamă dacă mergi la un turneu, te gândești că ți s-ar putea întâmpla și ție. Trebuie aplicate toate măsurile de precauție. Turneele WTA nu vor fi cu spectatori în primă fază, vom fi testați, așa că mă gândesc că va fi mai safe pentru noi acolo”, a încheiat Irina.

Olimpiada de la Tokyo, următoarea țintă

Câștigătoarea de la Indian Wells are nevoie de puncte pentru a se califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo, de anul viitor, iar de aceea trage tare la fiecare antrenament. Acolo, Begu va încerca să facă echipă la dublu cu Simona Halep şi să aducă României o medalie.

„Suntem mai multe fete în momentul de față și ne ajutăm reciproc. Încercăm să ne menţinem în formă şi să avem un ritm anume. Mai e mult până la Tokyo, dar momentan ne pregătim pentru perioada legată cu turnee. Am jucat de mai multe ori împreună (n.r. – cu Simona Halep) şi ne înţelegem bine şi în teren, şi în afara terenului. Am vorbit dacă am putea juca împreună şi, în momentul acela, era vorba să mă calific, să am clasamentul necesar pentru a participa acolo. Acesta era obiectivul meu, calificarea la Jocurile Olimpice.

În momentul de faţă încercăm să ne vedem de turneele noastre. Întotdeauna ne-am completat foarte bine, ea fiind foarte solidă pe linia de fund, eu am încercat să o ajut în faţă foarte mult. Cu serviciul la fel, acesta e atuul nostru. Eu să o ajut în faţă şi să închid punctul de acolo, iar ea prin constanţa ei. Noi ne înţelegem foarte bine şi există o chimie şi în teren. Sper să trecem peste această perioadă, după care să avem o perioadă de pregătire, să jucăm câteva turnee împreună la dublu şi apoi la Tokyo”, a încheiat Irina Begu.

