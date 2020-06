Dominic Thiem, locul 3 ATP, se află printre jucătorii norocoși care au participat la Adria Tour și au scăpat fără să se infecteze cu noul coronavirus. Austriacul a încercat să justifice comportamentul sporitivilor prezenți la eveniment.

„Am fost șocat când am primit veștile de la Adria Tour. Am jucat fără public timp de mai multe săptămâni, așa că ne-am bucurat foarte tare datorită prezenței fanilor la eveniment. Am avut încredere în regulile guvernului sârb privind coronavirus, dar am fost prea optimiști. Comportamentul nostru a fost o greșeală, am acționat prea euforic. Am fost testat de cinci ori în ultimele zece zile și rezultatul a fost de fiecare dată negativ. Doresc tuturor celor infectați toate cele bune și o recuperare rapidă”, a scris Thiem pe un site de socializare.

Începând de duminică, atunci când lista a fost deschisă de Grigor Dimitrov, numărul cazurilor pozitive a tot crescut în rândul sportivilor. Borna Coric și Victor Troicki i-au urmat bulgarului, pentru ca ieri Djokovic să anunțe că este la rândul său infectat.

Au scăpat Alexander Zverev, Marin Cilic, Andrey Rublev și Dominic Thiem, aceștia confirmând testele negative pentru Covid-19.

La Adria Tour nu au existat niciun fel de reguli de distanțare socială.

