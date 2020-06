Circuitul ATP se reia la jumătatea lunii august, la Washington

Circuitul profesionist masculin de tenis (ATP) se va relua pe 14 august la Washington. De asemenea, turneul de Mare Slem de la Roland Garros se va desfăşura între 27 septembrie şi 11 octombrie, potrivit noului calendar oficializat miercuri de ATP.

După turneul ATP 500 de la Washington vor avea loc Masters 1000 de la Cincinnati şi turneul de Mare Slem de la US Open, ambele la New York. Turneul ATP 250 de la Kitzbuhel (Austria) a fost reprogramat şi va avea loc când la US Open se dispută a doua săptămână a întrecerii. Astfel, la Kitzbuhel nu vor participa jucători din Top 10 cu excepţia celor care vor fi deja eliminaţi la US Open.

Roland Garros, reprogramat iniţial începând cu 20 septembrie, a fost amânat cu încă o săptămână, pentru a permite desfăşurarea turneelor Masters 1000 de la Madrid (din 13 septembrie) şi Roma (20 septembrie). De menționat că, spre deosebire de US Open, la Roland Garros vor exista calificări.

Citește și: Serena Williams va participa la US Open: Aştept cu nerăbdare