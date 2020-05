Boris Becker: Nu ar fi înțelept să organizăm US Open-ul la New York

Fostul mare tenismen german, Boris Becker, se opune organizării US Open-ului în 2020.

Oficialii turneului de la US Open se gândesc în continuare la desfășurarea Grand Slam-ului newyorkez în 2020. Aceștia se feresc să ia în calcul opțiunea mutării turneului la Indian Wells sau în într-o altă regiune mai ferită de influența coronavirusului. De asemenea, au anunțat că vor lua decizia finală până la jumătatea lunii iunie.

Fost campion la New York, Boris Becker s-a arătat însă ferm potrivnic alegerii de a organiza US Open-ul în acest an, avand în vedere numarul ridicat de victime pe care l-a înregistrat cel mai populat oraș al Statelor Unite ale Americii. Conform New York Times, până în prezent, în New York City au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus 174,931 de cazuri. Nu mai puțin de 17,931 de persoane au decedat din această cauză.

„New York a fost practic orașul cel mai puternic lovit de coronavirus de câteva săptamâni încoace. Nu cred că ar fi înțelept să organizăm un turneu acolo,” a declarat Boris Becker

Boris Becker a participat de 11 ori, dar a caștigat o singură dată US Open-ul, în 1989. Atunci, germanul l-a invins în finală pe Ivan Lendl, scor 7-6, 1-6, 6-3, 7-6.

După decizia anulării turneului de la Wimbledon, Becker, triplu campion pe iarba londoneză, s-a arătat afectat. A declarat că această hotărâre va lăsa un mare gol în urma sa, sugerând relevanța imensă a Wimbledonului în lumea tenisului.

