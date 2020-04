Turneul de la Wimbledon va primi o asigurare de 100 de milioane de lire

Turneul de tenis de la Wimbledon va primi 100 milioane de lire sterline (aproximativ 114 milioane de euro) graţie asigurării împotriva pandemiei.

Potrivit cotidianului The Sun, suma de 100 milioane de lire este prevăzută în contractul de asigurare, în cazul suspendării ediţiei din acest an a singurei competiţii de Mare Şlem pe iarbă, găzduită de All England Tennis Club din Londra.

Aceasta a fost a 11-a anulare a turneului de la Wimbledon, începând de la prima sa ediţie, care a avut loc în anul 1877. Cele zece anulări anterioare au fost provocate de război.

