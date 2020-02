Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei de FedCup a României, a anunțat unele schimbări de ultimă oră în echipa Rusiei. Într-o conferință de presă susținută astăzi, Segărceanu a vorbit despre adversarele pe care le vor întâlni fetele noastre pe 7 şi 8 februarie, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Astfel, Anastasia Pavlyuchenkova (33 WTA) și Svetlana Kuznetsova (49 WTA) nu vor mai face deplasarea la Cluj-Napoca. În locul celor două va veni o singură jucătoare: Ana Blinkova (54 WTA). Astfel, echipa Rusiei va avea următoarea componență: Ekaterina Alexandrova (29 WTA, 89 WTA dublu), Veronika Kudermetova (38 WTA, 26 WTA dublu), Ana Blinkova (54 WTA), Anna Kalinskaya (109 WTA, 95 WTA dublu).

„Faţă de ceea ce au anunţat iniţial ruşii, sunt mici modificări în echipa lor. Pentru că nu au venit Kuzneţova şi nici Pavlicenkova… dar în rest echipa lor e completă. Au introdus o jucătoare nouă… (n.r. – Ana Blinkova). Dar pe celelalte trei le cunoaştem şi ştim cam ce se poate aştepta de la ele“, a declarat Florin Segărceanu, citat de Agerpres.

Cine face parte din echipa României: Ana Bogdan (90 WTA, prima rachetă a echipei), Irina Bara (160 WTA, 98 WTA dublu), Elena Gabriela Ruse (166 WTA, 113 WTA dublu), Jaqueline Cristian (197 WTA, 168 WTA dublu), Raluca Olaru (47 WTA dublu).

Meciul dintre echipele naționale ale României și Rusiei va avea loc la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, după următorul program: vineri, 7 februarie, de la ora 16.00; sâmbătă, 8 februarie, de la ora 14.00.

Dacă va trece de Rusia, România se va califica la Turneul Final. Acesta va avea loc la Budapesta în perioada 14-19 aprilie 2020 (pe zgură, în Laszlo Papp Arena).

România și Rusia nu s-au întâlnit până acum, dar în schimb tricolorele s-au duelat cu fosta URSS. De fiecare dată, URSS s-a impus: 1978, la Melbourne, în sferturi, scor 3-0, și în 1986, la Praga, în turul al doilea, scor 3-0.

Declaraţiile echipei României vizavi de meciul cu Rusia

Florin Segărceanu: Calculul hârtiei arată că echipa noastră nu e favorită

„Personal nu cred că va fi o presiune în plus. Eu simt o atmosferă bună, ele sunt foarte pozitive. La antrenamente se pregătesc bine, îşi doresc foarte mult să joace, să arate şi cred că nu au de ce să simtă presiune. Să fim sinceri, calculul hârtiei arată că echipa noastră nu e favorită cu Rusia. Iar eu cred că ăsta e un plus pentru ele. Toată lumea îşi doreşte să fie în echipa naţională, iar acum a venit momentul lor şi au ce să arate. Cu ajutorul publicului sunt convins că vor da absolut totul şi noi chiar ne dorim şi sperăm la o victorie“, a afirmat Florin Segărceanu.

„Nu a fost greu să formez echipa, a fost chiar foarte uşor. Este bine că avem multe jucătoare cu experienţă internaţională, cu clasament, aşa că totul a venit natural. Oarecum în ordinea clasamentului le-am ales pe cele mai bune şi din punctul ăsta de vedere mă bucur foarte mult. Şi constat că atmosfera este foarte bună“, a precizat căpitanul nejucător.

„Am văzut o postare pe Instagram, am văzut că Simona Halep a spus că este alături de echipă. De altfel, Simona mi-a transmis un mesaj acum o săptămână în care ne-a urat succes şi multă baftă. Ştiu că Mihaela Buzărnescu intenţionează să vină aici şi să fie alături de noi. Ea a avut o intervenţie la umăr şi e într-o perioadă de recuperare. De la celelalte fete nu am veşti. Sunt convins că sunt cu gândul la noi, se uită la rezultate şi înaintea meciului vom primi şi din partea lor mesaje de încurajare“, a adăugat acesta.

Ana Bogdan: Simt un pic de presiune fiind liderul echipei României

„Pe de o parte simt un pic de presiune fiind liderul echipei României. Pe de altă parte iau acest lucru ca pe o oportunitate. E un moment pe care l-am aşteptat mult timp, pentru că mi-am dorit foarte mult să joc. Iar acest moment a venit, cumva neaşteptat, dar a venit. Sunt pregătită, m-am antrenat foarte bine şi voi face tot posibilul să fac două meciuri cât mai bune. Ne-am acomodat foarte repede cu tot, cu terenul, cu mingile, cu lumina, totul este OK. Jucăm din ce în ce mai bine şi ne pregătim intens în fiecare zi. Aşteptăm să înceapă meciurile“, a afirmat Ana Bogdan.

Raluca Olaru: Putem să ne aşteptăm la două zile pline de emoţii, de luptă

„Întotdeauna îmi doresc să fac parte din echipa de Fed Cup. Ne simţim bine împreună, ne-am acomodat bine cu toate lucrurile de aici. Cred că suntem pe drumul cel bun. Putem să ne aşteptăm la două zile pline de emoţii, de luptă, de dorinţă, de sentimente frumoase. Mă bucur mult că fetele noi sunt aici. Eu cred mult în ele şi consider că pot face un rezultat foarte frumos“, a spus Raluca Olaru.

Gabriela Ruse: Sper să facem un rezultat bun

„Mă simt foarte bine, sunt onorată să fiu în echipa României. Sper să facem un rezultat bun şi să fim unite aşa cum se pare că suntem. Am primit un mesaj de încurajare din partea Monicăi Niculescu. Ne înţelegem foarte bine şi mereu a fost alături de mine. Mi-a spus să nu am emoţii pentru că este şansa mea şi să dau tot ce pot pe teren. Am fost şi eu de câteva ori la meciuri alături de echipa României. Am văzut din exterior cât suflet au pus fetele“, a afirmat Gabriela Ruse, aflată în premieră în lotul pentru Fed Cup.

Jaqueline Cristian: Echipa e destul de unită

„Mă bucur să fiu în echipa României. Este prima dată şi am destule emoţii. Echipa e destul de unită, comunicarea dintre noi este foarte bună, iar adaptarea a fost destul de rapidă. Cred că de la zi la zi nivelul e din ce în ce mai bun. Vom da tot ce avem mai bun ca să iasă bine“, a spus Jaqueline Cristian.

Irina Bara: O să dăm tot ce avem mai bun

„Este o mare onoare să fiu prezentă în echipa de Fed Cup a României în premieră. Ne-am acomodat repede, ne simţim bine. În echipă este o atmosferă foarte bună. O să dăm tot ce avem mai bun şi sperăm să obţinem un rezultat pozitiv la final“, a declarat Irina Bara.

