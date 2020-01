Greu de învins. Federer, din nou în careul de aşi la Australian Open

Roger Federer pare că s-a specializat la acest Australian Open în a-și ține fanii cu sufletul la gură. Multiplul campion elveţian a salvat 7 mingi de meci în duelul din sferturile de finală cu bravul american Tennys Sandgren. A fost 6-3, 2-6, 2-6, 7-6(8), 6-3 pentru Federer.

După ce Roger a câștigat cu 6-3 primul set, nimeni nu se aştepta la desfăşurarea de forţe care urma să aibă loc. Americanul a făcut pasul în față, a fost jucătorul mai precis, mai agresiv, cu mintea mai lucidă. Elveţianul a fost dominat la toate capitolele în următoarele două seturi, care i-au revenit categoric lui Tennys (6-2, 6-2), iar confruntarea părea tot mai dificilă pentru fostul lider mondial.

Setul patru a fost unul în care Roger a refuzat efectiv să accepte ceea ce părea inevitabil: înfrângerea. Sandgren a continuat să joace mai bine și a ajuns în poziția de a avea trei mingi de meci la scorul de 5-4 în favoarea sa. Meciul nu s-a încheiat însă aici, pentru că Federer şi-a scos la suprafaţă şi ultimele puteri şi a trimis setul în tibreak.

Au urmat însă alte patru mingi de meci pentru american (6-3 în tibreak). Într-un mod incredibil, Federer a supraviețuit și de această dată, ducând nesperat pentru fanii săi meciul în decisiv.

Apăsat mental de ratarea celor șapte mingi de meci, Tennys nu a mai putut să mențină ritmul, nu a mai putut să fie la fel de agresiv, în timp ce Federer parcă a prins aripi după fiecare minge câştigată. Roger a făcut break-ul, și-a ținut serviciul și a reușit să întoarcă un meci în care şansele sale deveniseră pe parcurs infime.

„Thriller-ul“ emoțional de pe Rod Laver Arena a durat trei ore și 31 de minute.

Federer: Nu cred că merit victoria

După meciul maraton din optimi cu John Millman, Roger Federer (3 ATP) a reușit să treacă, azi, de încă o partidă de cinci seturi. La interviul de la finalul jocului cu Sandgren, Federer a declarat că nu a meritat victoria şi că a fost extrem de norocos.

„Câteodată trebuie să fii norocos. N-am controlat acele mingi de meci. Poate că nu a părut așa. Chiar nu știu. Am sperat doar că nu va reuși o lovitură câștigătoare. Dacă ratează o minge, două, cine știe ce se poate întâmpla? Cred că am fost incredibil de norocos astăzi, pentru că el a jucat foarte bine. Apoi, m-am simțit bine în setul decisiv. Am încercat să joc, am avut noroc cu break-ul, am servit bine. Am reușit să mă apropii de victorie. Nu cred că merit această victorie, dar totuși sunt fericit“, a declarat Roger Federer.

La mijlocul setului al treilea, elveţianul a fost nevoit să ceară intervenţia fizioterapeutului, din cauza unei accidentări la inghinală.

„Am jucat mult tenis de-a lungul vieții. Câteodată mă simt ciudat. Am avut crampe musculare în zona inghinală. Nu-mi place să chem fizioterapeutul. Dacă te duci la vestiare, înseamnă că problema e în zona inghinală. Lumea știe că nu sunt 100% pregătit din punct de vedere fizic. Pe măsură ce meciul a continuat, am început să mă simt mai bine și doar am încercat să joc. Cred în miracole. Am vrut să continui meciul și iată că am reușit să câștig. N-a fost foarte rău, nici crampele nu au fost foarte puternice. Am zis că îl las să mă bată cu stil, dar nu a făcut-o. Am fost incredibil de norocos în seara asta, astăzi, nici nu știu ce oră e”, a punctat Federer.

„Aș vrea să câștig mai ușor“

Cele două meciuri de cinci seturi de la acest turneu l-au epuizat pe fostul număr 1 mondial. Acesta a declarat că îşi doreşte să câştige mai uşor meciurile şi că soarta a fost de partea lui în acest duel.

„Aș vrea să câștig mai ușor. Am liber o zi și jumătate. Poate o să mă simt mai bine, nu poți să știi. Am evadat de două ori norocos din aceste meciuri. Poate plecam în Elveția să schiez, dar sunt în continuare aici să joc tenis. Sunt norocos să fiu în poziția asta“, a mai spus elveţianul.

Federer – Djokovic, „finala“ din semifinale

Novak Djokovic a reuşit, marţi, o nouă calificare în semifinalele de la Australian Open. Liderul mondial s-a impus în trei seturi în faţa canadianului Milos Raonic, scor 6-4, 6-3, 7-6 (1), după două ore și 49 de minute. Astfel, în prima semifinală de la Melbourne se va reedita marele duel dintre Djokovic şi Federer. Cei doi adversari au jucat câteva meciuri care au intrat deja în istoria tenisului. Aceştia au trecut prin clipe tensionate și ne-au oferit unele dintre cele mai spectaculoase faze ale tenisului din ultimii ani. Partida din acest an de la Australian Open va fi a 50-a directă dintre cei doi.

Până în acest moment, Djokovic s-a impus în 26 de partide, în timp ce Federer a câştigat 23 de jocuri. Jucătorul sârb conduce cu 13–6 în finalele turneelor internaţionale. Până în acest moment s-au întâlnit de cinci ori în finalele turneelor de Grand Slam şi de 10 ori în semifinale. Până în prezent, Federer este singurul om care l-a bătut pe Djokovic în toate cele patru turnee majore, dar şi viceversa.

La Australian Open, Federer şi Djokovic s-au întâlnit de patru ori. Sârbul a câștigat de trei ori, în timp ce Federer s-a impus o singură dată. Primul duel direct de la Melbourne s-a petrecut în 2007, când jucătorul elveţian s-a impus în trei seturi. Anul următor, s-au întâlnit într-o revanșă în semifinalele Australian Open, unde Djokovic a câștigat asemănător, în trei seturi, şi a ajuns în cea de-a doua finală a sa de Grand Slam. A fost prima dată în aproape patru ani când cineva l-a învins pe Federer în minimum de seturi la un turneu de Grand Slam.

Citeşte şi: Novak Djokovic, în semifinalele turneului Australian Open