Serbia a triumfat în ATP Cup. Djokovic, din nou cu un pas în fața lui Nadal

Novak Djokovic și Viktor Troicki au adus punctul decisiv prin care Serbia a câștigat finala ATP Cup în fața Spaniei, scor 2-1. Cei doi i-au învins, în meciul decisiv, pe Feliciano Lopez și Pablo Carreno-Busta, cu scorul de 6-3, 6-4.

Rafael Nadal a lipsit din perechea ibericilor, acesta declarând că oboseala s-a acumulat în ultimele zile. De asemenea, Nadal a fost învins și de Novak Djokovic în meciul doi al finalei.

Rezultatele finalei Serbia vs Spania:

Roberto Bautista-Agut vs Dusan Lajovic 7-5, 6-1

Novak Djokovic vs Rafael Nadal 6-2, 7-6(4)

Novak Djokovic/Viktor Troicki vs Feliciano Lopez/Pablo Carreno-Busta 6-3, 6-4

