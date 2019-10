Bianca Andreescu ar putea renunţa să mai joace la Turneul Campioanelor

Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană de origine română, nu ştie dacă va continua să joace la Turneul Campioanelor. Totul depinde de rezultatul unui RMN la genunchiul stâng pe care şi l-a programat.

„Am păşit greşit la o întoarcere. Am auzit cum mi se crapă genunchiul, a intrat spre interior. Punând apoi presiune pe el, m-a durut tot mai tare, abia puteam să mai îndoi piciorul. M-am luptat cu durerea cât am putut, dar un sportiv trebuie să ştie şi când să se oprească, ceea ce am şi făcut“, a spus Andreescu.

Ea a adăugat că în urma unui RMN va decide dacă va mai juca în ultimul meci.

Andreescu a abandonat în meciul cu Karolina Pliskova, miercuri, după ce cehoaica a câştigat primul set cu 6-3, astăzi, în Grupa Violet a Turneului Campioanelor, găzduit de Shenzhen (China).

Andreescu (19 ani, 4 WTA), care a avut probleme medicale şi în primul său meci, pierdut în faţa Simonei Halep, a primit îngrijiri şi miercuri la genunchiul stâng. Ea a abandonat jocul după 51 de minute.

Pliskova (27 ani), numărul doi mondial, fusese învinsă de Andreescu în sferturi la Toronto anul acesta, cu 6-0, 2-6, 6-4.

Andreescu nu mai are nicio şansă de calificare în semifinale, chiar dacă ar putea juca vineri, în ultimul meci, contra ucrainencei Elina Svitolina.

Svitolina, deţinătoarea trofeului, s-a calificat, astăzi, în semifinale, după 7-5, 6-3 cu Simona Halep.

