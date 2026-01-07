4.5 C
Craiova
miercuri, 7 ianuarie, 2026
Handbal (m) / România a pierdut la limită amicalul cu Italia

De Tiberiu Cocora
Foto: Handbalmania

Naționala masculină de handbal a României a fost învinsă de echipa Italiei, cu scorul de 35-34 (20-17), marți seară, la Trieste, într-un meci amical.

Cu acest prilej, Italia a câștigat Trofeul Fiuli Venezia Giulia, potrivit paginii de Facebook a Federației italiene.

Pentru echipa antrenată de George Buricea au marcat Daniel Stanciuc 9 goluri, Cristian Ghiță 6, Călin Dedu 6, Andrei Buzle 3, Andras Szasz 3, Denis Veres 2, Ionuț Nistor-Ioniță 2, Sorin Grigore 2, Alexandru Andrei 1.

De la italieni s-au remarcat Simone Mengon, cu 7 goluri, Christian Manojlovic (SCM Timișoara), Mikael Helmersson, Tommaso Romei, cu câte 5 goluri.

Ambele echipe se pregătesc pentru Campionatul European de handbal masculin – EHF EURO 2026, care va avea loc în perioada 15 ianuarie-1 februarie în Danemarca, Norvegia și Suedia.

La turneul final, România va evolua în Grupa B, urmând să înfrunte pe rând Portugalia (pe 16 ianuarie), Danemarca (18 ianuarie) și Macedonia de Nord (20 ianuarie), toate la Herning (Danemarca).

Italia va juca în Grupa F, în care le va înfrunta pe rând pe Islanda (16 ianuarie), Ungaria (18 ianuarie) și Polonia (20 ianuarie), toate la Kristianstad (Suedia).

România va mai disputa două partide de pregătire, cu Ungaria, pe 9 și 10 ianuarie, ambele în deplasare.

