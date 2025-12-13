Handbal (f) / Norvegia și Germania se vor lupta pentru titlul mondial

Selecționatele Norvegiei și Germaniei vor juca finala Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda și Germania, după victoriile obținute, vineri, în semifinale, la Rotterdam.

Franța, campioana en titre, a fost învinsă surprinzător de Germania cu 29-23. Germania s-a calificat în finala mondială pentru prima oară după 32 de ani. Pentru „Les Bleues” este a doua competiție consecutivă la care ratează accederea în finală, după ce la EURO 2024 a au pierdut în fața Danemarcei, în semifinale (22-24). Germania nu mai jucase pentru un trofeu din 1994, la un an după singurul său titlu mondial.

Antje Doell a reușit 9 goluri pentru gazde, iar portarul Katharina Filter a reușit 11 intervenții. Viola Leuchter și Emily Vogel au înscris câte 5 goluri. De la franțuzoaice s-au remarcat Sarah Bouktit și Lena Grandveau, cu câte 5 goluri.

Norvegia a „dat de pământ“ cu Olanda

În a doua semifinală, Norvegia, campioana olimpică en titre, a dispus de cealaltă echipă gazdă, Olanda, cu scorul de 35-25.

Henny Ella Reistad a înscris 10 goluri pentru scandinave, Nora Mork 5, Veronica Egebakken Kristiansen, Thale Rushfeldt Deila, Vilde Mortensen Ingstad, Maren Nyland Aardahl, Anniken Wollik (SCM Râmnicu Vâlcea), câte 3 goluri.

De la olandeze s-au evidențiat Estavana Polman (CS Rapid București) 6 goluri, Dione Housheer 6, Merel Freriks (CSM București) 2, Larissa Nusser (Gloria Bistrița) 2.

Duminică, la Rotterdam, de la ora 15:30 (ora României), se va juca finala mică, între Franța și Olanda, iar de la 18:30 va avea loc finala Norvegia – Germania.

