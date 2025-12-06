Handbal (f) / România a „distrus“ Senegalul și continuă să spere la Top 10

România a dominat confruntarea cu Senegal din grupa principală I a Campionatului Mondial și s-a impus la o diferență de 20 de goluri, scor 37-17. Drept urmare, „tricolorele” au obținut a 3-a victorie de la acest turneu și mai au de jucat doar cu Elveția, duminică, 7 decembrie, la ora 19:00.

Contra Senegalului, România a părut că știe și să se apere. În primul sfert de oră, vicecampioanele Africii au marcat o singură dată. În atac, semnalul l-a dat Rebeca Necula. Mingea a curs bine și spre extrema dreaptă, apoi la rampă a ieșit Alisia Boiciuc. Motivată de nominalizarea la trofeul „Cea mai bună tânără jucătoare a turneului“, coordonatoarea de 20 de ani legitimată la Corona a marcat de 3 ori în decurs de câteva minute. La cabine s-a intrat cu o diferență rară, 21-7.

Un meci la îndemână, s-au încercat și experimente

În partea secundă, senegalezele s-au aruncat, la propriu, peste românce. Misiunea pentru ultimele 10 minute rămânea ca toate handbalistele tricolore să își treacă numele pe lista marcatoarelor. Popa, Skrobic și Laslo rămăseseră datoare, notează Gsp. Diferența maximă a fost de 21 de goluri, experimentele din final au redus ecartul la +17. „Tricolorele” au încercat să puncteze și la impresia artistică, dar cele două aeriene s-au prăbușit înaintea aterizării în plasă.

S-a încheiat 37-17, iar România mai are de îndeplinit o misiune, ceva mai dificilă, duminică, de la ora 19:00, împotriva Elveției. Apoi, trebuie să stea cu ochii pe celelalte 3 grupe principale pentru a-și calcula poziția finală.

Cele mai bune marcatoare ale României au fost Sorina Grozav (9 goluri), Alisia Boiciuc (5), Rebeca Necula (4) și Asma Elghaoui (4). Boiciuc a fost desemnată „jucătoarea meciului”.

Citește și: