Sorina Grozav: „Am demonstrat că putem. Avem o generație frumoasă!“

După ce România a fost învinsă de Polonia, scor 24-29, în ultimul meci al grupei principale I, Sorina Grozav a ținut să le mulțumească suporterilor care au încurajat naţionala pe parcursul turneului final din Ungaria.

Sorina consideră că România are o generație bună și poate face performanțe importante în următorii ani.

„Ne pare rău că nu am reușit să aducem victoria. Cred că am făcut un turneu foarte bun per total. Jocul nu a mers foarte bine, am fost grăbite. Nu a funcționat apărarea, nici atacul. Nu am fost bune la finalizare, iar ele au venit peste noi. Le mulțumim suporterilor că au fost alături de noi, asta ne ajută să trecem peste mult mai ușor. Trebuie să plecăm cu fruntea sus, am demonstrat că putem. Avem o generație frumoasă”, a spus Sorina Grozav.

