România a fost învinsă de Polonia, scor 24-29, în ultimul meci al grupei principale I de la Campionatul European de handbal feminin. Florentin Pera a tras concluziile la finalul unui turneu în care „tricolorele” se vor clasa, cel mai probabil, pe locul 11.

„Consider că echipa națională a României s-a autodepășit la acest Campionat European. Am avut jocurile din grupe foarte bune, am obținut o victorie extraordinară în fața Suediei. Din păcate, în cele două jocuri cu Ungaria și Polonia n-am mai fost la același nivel. Am avut 20 de minute bune cu Ungaria, astăzi 30 de minute au fost OK. Nu am putut ține ritmul apoi. Am căutat soluții, ne-am dorit mult să câștigăm pentru toți suporterii care ne-au susținut. Poate am fi meritat să încheiem cu o victorie, pentru tot ce am făcut la Euro.

Am plecat cu șanse foarte mici, ne-am realizat obiectivul propus, dar mereu îți dorești mai mult. Noi ne-am dorit să încheiem cu o victorie. Astăzi, Polonia ne-a fost superioară din punct de vedere fizic în partea secundă. Nu am reușit să întoarcem rezultatul. Eu cred că echipa națională a luptat, a avut atitudine în foarte multe momente. S-a autodepășit, dar astăzi suntem dezamăgiți. Cred că am avut anumite situații bune astăzi, am ratat două aruncări de la 7 metri. În apărare nu am mai fost suficient de grupați, nu am avut aceeași agresivitate. Am lăsat prea multe spații. În partea secundă am și riscat. Poate, pe final, dacă am fi venit la două goluri, puteam obține ceva!”, a spus Pera.

Continuă proiectul „Pera“!?

Selecţionerul României a răspuns convingător la întrebarea dacă proiectul va continua în forma actuală.

„Ne continuăm drumul. mai sunt jucătoare accidentate și din această cauză nu au fost la turneu. Mai sunt jucătoare tinere care pot completa lotul și pot aduce un plus. Suntem la început de drum. Obiectivul ni l-am realizat. Trebuie ca această echipă să crească.

E nevoie de timp, de răbdare. E nevoie ca aceste fete să acumuleze experiență. acest Campionat a fost foarte bun pentru echipă. Obiectivul principal stabilit este calificarea la Jocurile Olimpice din 2028. Ne dorim ca echipa să crească și să ne reprezinte cu succes“, a spus selecţionerul, pentru Gsp.

Citeşte şi: România a încheiat EURO 2024 cu un eșec! Polonia ne trimite pe ultimul loc în grupă