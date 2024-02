Handbal (f) / Cristina Laslo: „Un meci incendiar, pe care România l-a dominat cap-coadă“

Echipa națională feminină de handbal a României a obținut miercuri cea de-a treia victorie în grupa de calificare pentru Campionatul European din 2024, scor 26-24 cu Croația.

Noul căpitan al României, Cristina Laslo, a vorbit la finalul meciului despre joc. Ea și-a felicitat colegele și le-a mulțumit fanilor pentru susținerea necondiționată.

„A fost un meci incendiar. Vreau să felicit echipa și publicul pentru că au fost la un nivel înalt. Am reușit să bătem Croația, o echipă bună. Mă bucur mult pentru cele trei puncte. A fost un meci, pot să spun, pe care România l-a dominat cap-coadă. Suntem un grup de fete foarte unit. Toate avem calități extraordinare, pe care trebuie doar să le punem în practică la nivel de grup. Am avut ceva mai mult timp de pregătire decât croatele și s-a văzut că detaliile au făcut diferența. În Croația ne va aștepta un meci mult mai greu, pentru că ne cunoaștem adversarele și știm că nu renunță. Am jucat acasă, cu o sală arhiplină și ne-a ajutat enorm. Le mulțumesc pentru că au venit într-un număr atât de mare să vadă o victorie meritată pentru România“, a declarat Cristina Laslo, pentru FRH.

Debut excelent pentru Ștefania Stoica

Tânăra Ștefania Stoica a făcut un meci excelent în tricoul naționalei, reușid să și marcheze de cinci ori. Ea a jucat cu mult curaj la debutul la prima reprezentativă, dar a recunoscut, totodată, că a fost înconjurată de emoții.

„Am avut extrem de multe emoții, nu știu dacă s-a observat din exterior. Fiind pentru prima dată la echipa națională, e imposibil să fiu ca o stâncă. Poate că au fost emoții constructive, pentru că am avut ambiție, să demonstrez că-mi merit locul aici. Am fost primită extrem de bine de fete, îmi place mult colectivul. Nu mă așteptam să mă simt atât de bine, să mă integrez așa, din prima. Suporterii noștri ne-au dat putere, iar la ele acasă va fi mult mai greu. Atâta timp cât noi suntem unite, cred că putem câștiga și acolo chiar mai clar decât am făcut-o de această dată“, a spus și Ștefania Stoica.

Meciul retur dintre Croația și România va avea loc pe 3 martie, la Koprivnica, de la ora 18.00.

