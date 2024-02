Handbal (f) / Sorin Toacsen: „Vom avea o apărare centrală înaltă, agresivă!“

SCM Universitatea Craiova a demarat campania de achiziţii pentru următorul sezon încă din această lună. Astfel, prima achiziţie importantă anunţată de gruparea din Bănie pentru următoarea stagiune este interul stânga în vârstă de 29 de ani, Camila Micijevic.

Contactat de GdS, team-managerul echipei craiovene, Sorin Toacsen, a poferit primele detalii despre venirea croatei în Bănie. Acesta a mărturisit că este o cooptare extrem de importantă pentru echipă și că va ajuta extrem de mult atât pe faza defensivă, cât și pe cea ofensivă.

„În urma viitoarei plecări de la echipă a Cristinei Zamfir, am fost obligați să ne repliem cât ai repede posibil. Trebuia să umplem golul rămas atât din apărare, cât și din atac. Cred că Micijevic, împreună cu Claudia Pașcan vor face un cuplu bun pe ambele faze, în special pe cea ofensivă. Vedem în situația de față cât de mult înseamnă faza defensivă într-un joc. Camila este o jucătoare cu experiență, înaltă, care va fi, cu siguranță, apărătorul nostru central de bază. Ne dorim să facă acest lucru alături de Ruth Joao.

Am crezut noi și am ajuns la concluzia că, dacă Micijevic va veni la noi, vom avea o apărare centrală înaltă, agresivă și care ne-ar putea ajuta extrem de mult. Ce ne rămâne de făcut acum este să o integrăm cât mai rapid posibil în sistemul pe care ni-l dorim din sezonul următor. Au fost negocieri cu Micijevic încă din luna decembrie. Nu pot spune că a fost ușor să o aducem aici, dar se pare că am reușit și mă bucur că vom avea o sportivă de calitate“, a spus Sorin Toacsen.

Un adevărat lider în apărare!

Născută în Germania, la Heidenheim, din părinţi bosniaci, Micijevic a reuşit eventul în Franţa cu Metz în două rânduri, în 2022 şi 2023, iar în acest sezon a evoluat tot în prima ligă din Hexagon, la Paris 92. Anul trecut, Micijevic a participat la Mondialul din Norvegia, Danemarca şi Suedia, marcând 14 goluri.

„BUN VENIT, CAMILA MICIJEVIC! Începem săptămâna în forță și avem bucuria să vă anunțăm că SCM Universitatea Craiova aduce un adevărat lider în apărare și un golgheter desăvârșit. Una dintre cele mai importante jucătoare din handbalul european va îmbrăca tricoul alb-albastru.

+În vârstă de 29 de ani, Camila are un CV impresionant. Este una dintre piesele de bază ale naționalei Croației. La Campionatul European a fost una dintre cele mai bune jucătoare și a cucerit medalia de bronz cu reprezentativa țării sale. În cariera sa se regăsesc echipe ca Metz și Paris 92. A câștigat titlul și Cupa în Franța doi ani consecutivi, în 2022 și în 2023. Îi urăm mult succes în Cetatea Băniei. Sperăm ca din vară să reușim să avem parte de performanțe împreună!“, se arată în comunicatul alb-albastru.

