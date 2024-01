România a debutat cu un eșec la Campionatul European de handbal masculin, scor 24-31 cu Austria. Portarul Ionuţ Iancu a declarat la finalul disputei că este foarte greu să câştigi când ratezi atât de mult.

„A fost un meci foarte tare. Dacă nu luam acele eliminări, poate meciul era altfel. Dar ăsta este handbalul, am greşit. Cu atât de multe ratări e foarte greu să câştigăm un meci. Noi am crezut în noi tot meciul, dar când vin atât de multe ratări şi suntem prinşi apoi pe contraatac e foarte greu. Mai avem de muncit. A fost însă o experienţă unică să fim la un Campionat European după o pauză de 28 de ani, cu atât de multă lume în tribune. Eu nu am mai jucat cu un public aşa de numeros. Nu am avut emoţii, doar că mi-am dorit foarte mult să câştigăm“, a spus Ionuț Iancu, citat de Agerpres.

Stanciuc: „Scorul final nu reflectă realitatea din teren“

Handbalistul echipei naţionale, Daniel Stanciuc, a spus la rândul lui că scorul nu reflectă realitatea din teren.

„E greu să îmi găsesc cuvintele acum. E dezamăgitor, pentru că scorul final nu reflectă realitatea din teren. Am avut o primă repriză foarte bună, însă diferenţa a făcut-o acea perioadă din partea secundă în care nu am marcat. Apoi am alergat după egalare, însă împotriva unor astfel de adversari e foarte greu“, a spus el.

La fel ca portarul Ionuț Iancu, tânărul a tras un semnal de alarmă cu privire la ocaziile uriașe pe care „tricolorii” le ratează.

„Din păcate nu e prima oară când se întâmplă să ratăm atât. Am observat şi în meciurile de pregătire că avem o scurtă perioadă în care se întâmplă ceva. Nu ştiu, poate suntem obosiţi şi nu mai gândim cum ar trebui, nu mai suntem echilibraţi şi se întâmplă ceea ce se întâmplă. E frustrant pentru că suntem aproape. Nu am simţit azi că adversarii au fost peste noi“, a adăugat Stanciuc.

Citește și: EHF EURO 2024 / Pascual: „Avem nevoie de mai multă experiență!“