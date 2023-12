Florentin Pera, după 23-39 cu Danemarca: „În prima repriză am pierdut meciul!“

Florentin Pera, selecționerul echipei naționale de handbal a României, a analizat la cald înfrângerea usturătoare suferită în fața reprezentativei din Danemarca, scor 39-23. Acesta a căutat explicații pentru înfrângerea suferită de către tricolore.

„Am încercat să schimbăm ceva în meci. În prima repriză am pierdut meciul. În a doua repriză am jucat cu tinere jucătoare. Am avut multe situații bune, dar de multe ori am și pierdut în situații bune. Îmi pare rău pentru acest rezultat. Trebuie să ne mobilizăm și să luptăm. Am încredere în jucătoarele mele. Avem echipă bună și cred că putem juca mai bine decât atât”, a spus Florentin Pera, după meci, citat de Digi Sport.

Voina: „Am văzut ce înseamnă Campionatul Mondial!“

Radu Voina, fostul mare handbalist al României, a analizat jocul prestat de către Crina Pintea și colegele sale.

„Am văzut și noi ce înseamnă de fapt Campionatul Mondial. Am întâlnit o echipă foarte bună, la ea acasă. Din păcate, ne-am speriat de Danemarca! Am avut mari dificultăți în a marca și am dus lipsă de jucătoare care să arunce de la nouă metri. Și atunci ești obligat să riști mult și greșești. Totuși, 16 goluri parcă e cam mult. Au fost și multe greșeli persoanale”, a spus Radu Voina, pentru ProSport.

După cele două meciuri disputate până acum, Danemarca este lider în Grupa Principală, cu patru puncte, la egalitate cu a doua clasată, Germania. România este pe locul al treilea, cu două puncte, la egalitate cu Polonia. Codașele grupei, fără vreun punct, sunt Japonia și Serbia.

Cu trei victorii în următoarele trei partide, România nu ar avea emoții pentru calificarea în sferturile de finală, ceea ce i-ar aduce și calificarea la turneul preolimpic din primăvara viitoare.

