Naționala feminină de handbal a României debutează vineri la Campionatul Mondial, tricolorele întâlnind azi, de la ora 19:00, în Jyske Bank Boxen din Herning, reprezentativa statului Chile. Meciulva fi transmis în direct pe canalele Digisport 2 și Prima Sport 2.

Marea absență din tabăra noastră va fi Cristina Neagu. Ea este încă accidentată și se speră că va putea reveni pe teren odată cu meciurile din Grupele Principale ale competiției.

La Campionatul Mondial de handbal, România face parte din grupa E, alături de Danemarca, Serbia și Chile. Primele trei clasate se vor califica în Grupa Principală a competiției.

România vs Chile / 1 decembrie / ora 19.00 / Jyske Bank Boxen, Herning

România vs Serbia / 3 decembrie / ora 19.00 / Jyske Bank Boxen, Herning

Danemarca vs România / 5 decembrie / ora 21.30 / Jyske Bank Boxen, Herning.

Obiectivul fetelor noastre la turneul final mondial este o clasare între primele 7 locuri. Astfel ar primi dreptul de a participa la turneele preolimpice, iar calificarea la JO 2024 Paris este marele vis din tabăra noastră.

