SCMU Craiova – Rapid / Burcea: „Vom încerca să le oferim spectacol suporterilor noştri“

SCMU Craiova şi Rapid Bucureşti se întâlnesc miercuri, de la ora 19.00, în Sala Polivalentă din Bănie, într-unul dintre cele mai aşteptate derbiuri din acest sezon. Orgoliile sunt extrem de mari, având în vedere rivalitatea dintre cele două combatante, dar şi faptul că este ultimul joc oficial din acest an. Duelul din Oltenia va conta pentru etapa a 11-a.

Dacă SCMU este surpriza plăcută din acest sezon şi este sigură că va încheia anul pe locul al doilea, Rapidul pare să-şi fi revenit după startul de campionat modest. Nu doar că trupa lui David Ginesta Montes s-a instalat pe locul al treilea în Liga Florilor, dar vine la Craiova şi cu un moral excelent după victoria istorică din Liga Campionilor cu Kristiansund, multipla câştigătoare a competiţiei.

„Ar fi frumos să încheiem anul cu un succes“

În cadrul unei conferinţe de presă, tehnicianul formaţiei alb-albastre, Bogdan Burcea şi jucătoarea Ştefania Jipa au prefaţat super-duelul cu Rapid, de miercuri. Cei doi au menţionat că echipa este pregătită pentru un asemenea derbi şi că ar conta enorm în economia clasamentului pentru viitor o victorie de răsunet împotriva vicecampioanei României.

„Întâlnim Rapid, o echipă care a început sezonul destul de slab, cu o înfrângere acasă. Acum vine aici după o victorie mare cu Vipers, tripla câştigătoare a Ligii Campionilor. Asta spune multe despre ce ne va aştepta miercuri. Echipa noastră din 2018 nu a mai avut 6 victorii consecutive în deplasare. Am avut un meci complicat la Cisnădie şi este primul meci când chiar sportivele se resimt fizic foarte tare. Este o provocare mare dacă reuşim să ne mobilizăm pentru acest duel. E nevoie ca 60 de minute să încercăm să punem presiune pe adversar, indiferent de evoluţia scorului. Vom încerca, de asemenea, să oferim spectacol suporterilor noştri şi să luăm cele trei puncte. Ne dorim victoria, chiar dacă este greu. Să nu uităm că şi fetele noastre se află pe locul doi deplin meritat şi ar fi frumos să încheiem anul cu un succes în faţa unei echipe atât de bune“, a declarat Bogdan Burcea.

Fără regrete, trăim prezentul

Obiectivul nostru este clasarea în Top 4, calificarea în cupele europene. Nimeni nu visa în debutul sezonului că vom încheia anul pe poziţia a doua. Evoluăm în cel mai puternic campionat din Europa, sunt jucătoare străine valoroase aici. Sper din tot sufletul să facem un meci mare cu Rapid. Am trăit acele vremuri când se juca cu casa închisă la Craiova. Unul dintre motivele pentru care am reuşit să performăm a fost prezenţa suporterilor. Consider că fanii au toate motivele să vină şi să ne susţină. Rezultatele aduc suporteri şi îi menţin alături de noi. Ar fi extraodrinar dacă ar fi prezenţi în număr cât mai mare la meciul cu Rapid. Obişnuiesc să văd partea plină a paharului. Acea remiză cu Brăila, deşi conduceam cu şase goluri la un moment dat, m-a nemulţumit puţin. Brăila este a doua echipă ca lot din România în acest moment. Victoriile de la Bistriţa, Buzău şi Cisnădie au şters acel moment şi sunt mulţumit de munca fetelor şi de poziţia din clasament“, a mai punctat tehnicianul craiovean.

Jipa: „Sperăm ca cele trei puncte să rămână la Craiova“

„Va fi un meci dificil cu Rapid. Sunt jucătoare de valoare acolo, experimentate, dar ne pregătim bine şi sperăm ca cele trei puncte să rămână la Craiova. Am început bine sezonul, iar noi ne simţim foarte bine împreună, de aici şi rezultatele excelente. Ne dorim să facem o figură frumoasă cu Rapid. A apărut un pic oboseala în ultima perioadă, dar avem timp de refacere până miercuri, la ora meciului. S-ar putea pe faza a doua să le surprindem, pentru că ele fac multe schimbări acolo, dar rămâne de văzut“, a adăugat şi Ştefania Jipa.

Citeşte şi: Handbal / Duel de Europa în Bănie! SCMU Craiova – Rapid, capul de afiş al săptămânii