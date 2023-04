Florentin Pera, entuziast: „Un meci reuşit din toate punctele de vedere!“

România este ca şi calificată la Mondialul de handbal feminin după victoria la scor de sâmbătă cu Portugalia, 35-20. La finalul partidei de la Piteşti, selecţionerul Florentin Pera s-a arătat încântat de atitudinea sportivelor sale, dar şi de rezultatul final. Acesta a ţinut, totodată, să le mulţumească fanilor prezenţi la joc pentru atmosfera creată.

„Un meci reuşit din toate punctele de vedere. Sunt mulţumit de prestaţia echipei. După rezultat, putem spune că a fost un meci la îndemâna noastră. Pentru a obţine acest rezultat, să ştiţi că am muncit şi nu ne-am culcat pe o ureche în nciio secundă. Am încercat să le transmit fetelor să lupte până la ultima picătură de energie, până în ultima secundă. Am vrut să creştem din punct de vedere defensiv, pentru că mereu a fost problemă în apărare la echipa naţională. Da, au fost câteva probleme, dar avem timp să le remediem. Totodată, încerc să imprim o viteză mare de joc, să jucăm pe contraatac, să repunem rapid de la centru, iar cu Portugalia ne-a ieşit de multe ori. Este un rezultat mare şi am luat o opţiune serioasă privind calificarea la Mondial.

Mergem în Portugalia să ne respectăm

Portugalia nu e o echipă de nivel slab, a învins chiar Spania, dar acest lucru ne-a mobilizat. Le felicit pe fete pentru toată munca depusă în ultima săptămână. Apreciez că am avut probleme de lot, câteva accidentări, dar ne-am descurcat şi fără Buceschi şi celelalte sportive. Când a venit momentul jocului, nicio jucătoare nu a mai comentat nimic, ci şi-au dorit mult să joace şi să aducă victoria. Vreau să nu mai jucăm doar o repriză sau 40 de minute, să arătăm că suntem o naţională puternică. Luni plecăm în Portugalia şi ne dorim să păstrăm o energie bună. Chiar dacă este în mare parte asigurată calificarea, mergem acolo să ne respectăm şi să respectăm adversarul. Atmosfera a fost superbă, condiţiile oferite au fost extraordinare. Le mulţumesc tuturor pentru organizarea fantastică. Fetele au simţit din plin energia fanilor şi a contat enorm în economia jocului“, a declarat selecţionerul Florentin Pera.

