Pivotul Natasa Ljepoja va juca din sezonul viitor la SCM Vâlcea

Pivotul Natasa Ljepoja, care joacă în prezent la Krim Mercator Ljubljana, va evolua din vară la SCM Vâlcea. Anunţul a fost făcut de către clubul oltean, pe pagina oficială de Facebook.

Născută în Celje, pe 28 ianuarie 1996, Ljepoja a mai activat la RK Zagorje şi este componentă a naţionalei Sloveniei. Ljepoja are 27 de ani, are peste 100 de goluri înscrise în Liga Campionilor şi a semnat pe doi ani cu SCM.

„Sunt foarte fericită şi plină de energie pentru sezonul viitor, întrucât am ales să joc pentru Vâlcea. Am simţit pe viu atmosfera senzaţională creată de suporterii vâlceni în urmă cu câteva sezoane, când am jucat acolo cu RK Krim Ljubljana în Liga Campionilor. Trebuie să recunosc că este foarte motivant şi frumos să joci într-o sală cu o asemenea atmosferă. Prin urmare sunt foarte încântată pentru acest lucru. Aştept cu nerăbdare să-mi aduc contribuţia şi să-mi ajut echipa să-şi atingă obiectivele“, a declarat jucătoarea slovenă.

Acesta este al cincilea transfer anunţat de SCM pentru sezonul viitor. Clubul vâlcean a mai semnat contracte cu extrema dreapta suedeză Nathalie Hagman, cu centrul german Mia Zschoke, cu interul dreapta german Julia Maidhof şi cu centrul Rebeca Necula (CSM Slatina). Daciana Hosu, Cristina Florica, Irina Glibko şi Asma Elghaoui şi-au prelungit contractele cu SCM Râmnicu Vâlcea.

