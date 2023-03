Handbal / România dă peste Feroe în preliminariile EURO, Pascual e precaut

Naţionala de handbal masculin a României va întâlni miercuri, la Torshavn, selecţionata Insulelor Feroe, în etapa a 3-a a preliminariilor CE 2024, pentru ca pe 11 martie să aibă loc returul, la Bucureşti.

Selecţionerul Xavi Pascual a declarat într-o conferinţă de presă că nu poate da un pronostic pentru partida cu Insulele Feroe, punând accent mai mult pe mentalitatea jucătorilor săi în ceea ce priveşte obţinerea victoriei.

„Sunt foarte mulţumit de felul cum am lucrat şi după amiază avem un alt antrenament. Cred că am lucrat bine în aceste trei zile şi mai avem antrenament şi în Insulele Feroe. Este un meci foarte, foarte important pentru noi. Cred că Feroe are o echipă bună, cu jucător tineri cu o calitate individuală foarte bună în duelurile unu la unu şi este foarte complicat să te aperi împotriva lor.

E un meci complicat, dar echipa cunoaşte acest lucru şi eu cred că sunt concentraţi pentru această partidă. Nu cred că este un meci în care să poţi da un pronostic, e vorba de mentalitate. Şi noi mergem acolo cu intenţia de a câştiga acest meci. Cel mai important meci este cel de miercuri, trebuie să dăm 100% şi apoi vedem. Dacă vom câştiga şi în a doua partidă, bine, dacă nu, îl vom câştiga pe următorul. Nu e uşor să câştigi în Insulele Feroe, au jucători tineri care evoluează în Danemarca, dar cu o calitate foarte mare. E un meci complicat, atât pentru ei, cât şi pentru noi„, a declarat Pascual, citat de Agerpres..

„Toată lumea este conştientă că este o partidă dură“

Tehnicianul spaniol spune că nu se gândeşte la calificarea la Campionatul European, fiind concentrat 100% pentru partida din deplasare cu Insulele Feroe.

„Intenţia noastră este să ajungem la turneul final şi pe mine nu mă interesează cum o vom face. Cred că echipa este pregătită pentru a încerca să câştige acest meci, dar dacă nu se poate, nu se poate, asta este, dar cel mai important este că noi mergem acolo cu această intenţie şi cu un respect mare pentru o echipă foarte bună. Toată lumea este conştientă că este o partidă dură.

Nu vreau să vorbesc despre calificare, pe mine nu mă interesează asta acum, acesta este obiectivul nostru. Cel mai important acum este să ne gândim 100% la meciul de miercuri. Ce se va întâmpla joi sau mai târziu nu ştiu. Dacă începem să vorbim despre Campionatul European, despre Campionatul Mondial nu este bine, toată concentrarea trebuie să fie pentru meciul de miercuri, cel mai important meci“, a adăugat Xavi Pascual.

