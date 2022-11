Florentin Pera, după succesul cu Macedonia: „Sunt mândru de jucătoarele mele!“

Florentin Pera, selecționerul tricolorelor, a făcut o analiză după accederea în grupele principale. Acesta s-a declarat mândru de elevele sale şi a ţinut să reamintească faptul că echipa s-a descurcat în ciuda multor probleme medicale.

„Sunt fericit pentru victorie, am avut câteva probleme, dar sunt mândru de jucătoarele mele, au dat dovadă de spirit, au dat tot ce au putut şi s-au calificat în final în turul principal. Am câştigat cu opt goluri, aceasta nu este o diferenţă uşoară împotriva unei echipe care juca acasă. Am avut şi multe probleme cu jucătoare care s-au accidentat sau nu se simţeau bine, dar ne-am descurcat şi acum suntem în grupele principale.

În grupele principale toţi adversarii vor fi dificili acum, aşa că nu avem timp de pierdut, trebuie doar să ne concentrăm. Sper că jucătoarele vor continua să joace aşa şi totul va fi din ce în ce mai bine. Sunt foarte, foarte încrezător că putem face jocuri bune”, a declarat Pera, citat de Prosport.

Configuraţia clasamentului în grupa II este: Franţa (4 puncte), Muntenegru (4), Olanda (2), Spania (2), Germania (0) şi România (0).

România va juca primul meci din grupa principală cu Spania. Disputa este programată vineri, de la ora 21.30.

