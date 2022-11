Cristina Neagu: „Am luptat nebuneşte, dar a fost puţin ciudat şi modul de arbitraj!“

România-Olanda s-a terminat 28-29 sâmbătă seară, în primul joc de la EURO, însă Cristina Neagu n-a făcut unul dintre meciurile bune, marcând doar trei goluri. La final, căpitanul României a acuzat arbitrajul partidei şi şi-a lăudat colegele.

„Cred că am fost foarte aproape şi vreau să-mi felicit colegele, pentru că noi avem o echipă foarte tânără, cu puţină experienţă. Astăzi, însă, noi am luptat nebuneşte şi cred că, pe final, puteam lua puncte. Să fiu sinceră, cred că a fost vorba şi de puţin noroc, pentru că noi am ratat, ele au marcat şi asta a fost povestea. A fost avantaj de un gol pentru ele, dar putea cu uşurinţă, să fie un gol avantaj pentru noi sau să fie remiză. Pentru mine, a fost puţin ciudat şi modul de arbitraj, n-am înţeles mare lucru, aşa că am încercat să ne adaptăm.

Dar cred că, la final, am făcut o treabă bună. Sincer, sunt mândră de ceea ce am făcut, n-am luat puncte, dar e primul meci şi, dacă jucăm la fel, avem şanse să avansăm în faza eliminatorie şi să facem lucruri bune şi acolo. Sunt foarte mândră să avem atâţia fani în sală, ne-am simţit ca acasă”, a declarat Neagu, citată de Prosport.

În următorul meci, tricolorele vor juca, luni, ora 21.30, cu campioana olimpică Franţa.

