Liga Florilor se reia în acest weekend şi, aşa cum era de aşteptat, SCM Craiova va începe campionatul împotriva unui adversar de calibru, Minaur Baia Mare, dar va aborda meciul şi sezoncu mult optimism.

Echipa feminină de handbal SCM Craiova debutează sâmbătă, de la ora 17.30, în noul sezon competiţional din Liga Florilor. O va face în Bănie, în Sala Polivalentă, împotriva formaţiei Minaur Baia Mare, iar antrenorul Bogdan Burcea ştie că misiunea va fi foarte dificilă.

„Este primul sezon după 2018 când am reuşit recrutarea unor sportive de valoare şi speranţele noastre sunt mari pentru sezonul viitor. Echipa s-a antrenat destul de bine, iar în prima etapă o întâlnim pe HCM Minaur Baia Mare, una dintre cele mai bune şcoli de handbal din România. Cred că va fi un meci extrem de interesant, unde, desigur, ţintim cele 3 puncte.

Sunt modificări majore în tabăra lor, însă au oameni extrem de pricepuţi în conducere, au în componenţă nişte jucătoare care fie au fost, fie se regăsesc încă la echipa naţională de senioare şi de aceea consider că va fi un meci dificil. Cu toate acestea, fiind primul meci pe teren propriu din noul sezon, ţintim cele 3 puncte.

Am renunţat la stagiul centralizat de pregătire tocmai pentru a avea mai multe meciuri, pentru că şi noi avem modificări majore în lot. Am căutat permanent, de la meci, la meci, să îmbunătăţim relaţiile de joc. Consider că ultimele partide amicale ne-au arătat că suntem pe drumul cel bun. Ne-am atins obiectivele de pregătire pe aceste jocuri şi eu am speranţa că lucrurile vor fi mult mai bune în acest sezon“, a declarat Bogdan Burcea într-o conferinţă de presă susţinută astăzi.

Două absenţe foarte importante

Staff-ul tehnic nu va putea miza în acest început de sezon pe două dintre jucătoarele importante, Cristina Zamfir-Burcea şi Ana Ţicu.

„Ana se antrenează de o săptămână alături de echipă. Cred că va mai dura cel puţin o lună până când va apărea în meciurile oficiale. Sunt două jucătoare extrem de importante, emblematice chiar prin prisma realizărilor de la această echipă, valoroase. În momentul când vor reveni aportul lor la performanţele echipei va fi unul foarte bun“, a comentat antrenorul formaţiei din Bănie.

„Obiectivul este clasarea în primele cinci locuri“

Bogdan Burcea a subliniat ideea că SCM Craiova are ca obiectiv intermediar crearea unei echipe puternice, iar cel final o clasare în primele pe unul dintre primele cinci locuri.

„Istoria ne-a arătat că puterea financiară îţi conferă posibilitatea să recrutezi anumite jucătoare, de un anumit nivel. Noi am făcut un pas important în acest sens. Avem nişte jucătoare de certă valoare, însă atât noi, cât şi adversarele care au făcut modificări majore în lot aşteptăm omogenizarea lotului. Până nu câştigăm o echipă care să se poată exprima unitar va fi foarte greu, însă avem jucătoare care pot face diferenţa în momentele dificile în acest sezon. Credem în ele şi avem aşteptări foarte mari!

Este timpul ca tinerele jucătoare să vină şi să pună umărul. Sunt la echipă de 3-4 ani, le-am creditat de multe ori în detrimentul rezultatului, gen Adina Cace, Valentina Ion, şi deocamdată nu avem un punct câştigat în palmares, cu aportul lor. E un lucru pe care-l aşteptăm. Au crescut şi este timpul să şi producă performanţă pentru această echipă, astfel încât pe viitor să le putem credita în continuare.

Sigur că ne-am propus un obiectiv. Acesta este clasarea în primele cinci echipe ale campionatului şi este un obiectiv foarte mare pentru posibilităţile noastre. Cred cu tărie că în momentul în care această echipă se va omogeniza poate să înfrunte majoritatea adversarelor din Liga Florilor“, a punctat Bogdan Burcea.

„Avem un blazon de apărat şi o revanşă de luat pentru suporterii noştri“

Bogdan Burcea a dezvăluit şi ţintele sale şi ale echipei pe termen mediu şi lung.

„Liga Florilor este foarte puternică. Este încă un an cu investiţii greu de imaginat pentru noi. Avem un blazon de apărat şi o revanşă de luat pentru suporterii noştri. În ultimii ani, să cazi de la acel nivel – echipă vicecampioană şi câştigătoarea Cupei EHF – până acolo încât să fie prezentă la barajul de promovare / rămânere în Liga Florilor este o distanţă foarte mare. Sigur, dacă e nevoie găsim o mie de scuze, dar eu, personal, nu caut. Sunt impardonabile ultimele sezoane, indiferent de posibilităţi şi componenţa lotului! De aceea sper ca în acest sezon, dar şi în următoarele, să reuşim să oferim fanilor noştri rezultate pozitive, performaţe şi handbal de calitate“, a încheiat Bogdan Burcea.

Liga Florilor – etapa 1

Sâmbătă, 27 august:

ora 13.00: SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Galaţi;

ora 17.30: SCM Craiova – Minaur Baia Mare.

Duminică, 28 august:

ora 11.00: HC Zalău – Gloria Bistriţa;

ora 12.00: CSM Tg. Jiu – Dacia Mioveni;

ora 17.30: Rapid Bucureşti – CSM Bucureşti;

ora 18.00: Măgura Cisnădie – Dunărea Brăila, Gloria Buzău – CSM Slatina.

