Universitatea Craiova, obligată să învingă Drobeta în ultimul meci al play-out-ului

Handbaliştii Universităţii Craiova se pregătesc de ultimul meci oficial din acest sezon al Diviziei A, Seria C. Sâmbătă, de la ora 12.00, în Sala „Ion Constantinescu“ va poposi Drobeta, una dintre formaţiile fără prea mari pretenţii, iar unicul gând al alb-albaştrilor este să încheie competiţia cu o victorie. Menţionăm faptul că oltenii au mare nevoie de victorie pentru a accede la un turneu final între echipele clasate pe locul secund.

Gânduri deja pentru sezonul viitor

Antrenorul Craiovei, Cătălin Popescu, a vorbit cu GdS despre situaţia din play-out şi despre ce îi aşteaptă pe olteni în perioada următoare. De asemenea, tehnicianul oltean a început, uşor-uşor, să se gândească deja la sezonul viitor şi la conturarea lotului.

„Urmează ultimul meci din play-out, cu Drobeta. Dacă vom câştiga, vom încheia pe locul al doilea şi o să mergem la un turneu de clasament în perioada 5-8 mai cu celelalte echipe de pe locul al doilea, din celelalte serii. Ianaşi nu va juca în acest meci, l-am menajat pentru un turneu final şi ne lipseşte şi cel de-al doilea portar, care de două luni are o problemă serioasă cu o entorsă.

Per total, sunt un pic dezamăgit de acest sezon, pentru că nu am reuşit să ajungem la acel turneu final, care era şi obiectivul principal. Din păcate, acolo a ajuns Oradea, care joacă cu rezervele meci de meci, s-au cam dat la o parte. Reşiţa joacă, dar problemele financiare sunt şi la ei. Dacă am fi ajuns acolo, am fi încercat tot ce ne stătea în putinţă să obţinem rezultate cât mai bune. Acum ne dorim să încheiem sănătoşi campionatul, inclusiv acel turneu, iar apoi, de la jumătatea lui iunie, băieţii vor avea pauză o lună şi ceva. Important este să păstrăm lotul şi pentru sezonul viitor. Dacă rămân cu aceiaşi băieţi şi mai aducem vreo doi sportivi valoroşi, putem emite pretenţii în campionatul următor“, a declarat Cătălin Popescu, pentru GdS.

