Cu lotul „subţire“, Universitatea Craiova a cedat în meciul cu SCM Timişoara

Handbaliştii Universităţii Craiova au avut parte de un meci mai mult decât complicat sâmbătă după masă, în sala „Ion Constantinescu“, din Bănie. Trupa lui Cătălin Popescu a primit vizita liderului SCM Timişoara, iar misiunea a fost una imposibilă din prisma faptului că o mare parte dintre sportivii craioveni nu au făcut parte din lot. Mai mult de atât, nici cei care s-au prezentat la meci nu au fost într-o stare de sănătate prea grozavă, astfel că oaspeţii au plecat cu toate punctele acasă. La final, SCM Timişoara s-a impus cu 36-33 şi rămâne lider în play-out-ul Diviziei A, Seria C.

Pentru Craiova au marcat: Matei (2), Ciobanu (1), Ianaşi (9), Bouroş (1), Micu (6), Guşatu (3), Codruţ Păun (10) şi Coadălată (1)

Cătălin Popescu: „Din păcate, se pare că noi atât putem!“

Contactat de GdS, tehnicianul Craiovei, Cătălin Popescu, a explicat care a fost motivul principal al eşecului şi s-a arătat dezamăgit şi consolat cu gândul unui nou sezon departe de aşteptări.

„A fost un meci foarte echilibrat pe toată durata sa. La pauză au avut ei un gol, apoi ne-am revenit, dar au fost fluctuaţii de joc. Per total, un meci slab făcut de noi, mai ales în ofensivă. Ei au fost mai proaspeţi, iar la noi s-a văzut lipsa de antrenamente din săptămâna premergătoare. Mai mult de jumătate din jucători au fost gripaţi. Nu m-am putut baza pe ei şi am avut doar 8-9 la antrenamente de fiecare dată. Este greu să faci faţă unui joc oficial în asemenea condiţii. Chiar şi la ora jocului am avut câţiva sportivi care nu au fost în apele lor, aşa că rezultatul era cam de aşteptat. Până la urmă victoria e a lor, e meritată, de aceea sunt şi pe primul loc. Din păcate, se pare că noi atât putem!“, a spus Cătălin Popescu, pentru GdS.

Pentru Universitatea Craiova vor urma două partide ceva mai la îndemână. Pe 2 aprilie, alb-albaştrii se vor deplasa la Tg. Jiu, în timp ce în data de 9, în Bănie va poposi Drobeta.

Citeşte şi: România, în urna a treia la preliminariile Euro 2024