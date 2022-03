Să „spălăm“ rezultatul cu Zalău! SCM Craiova ţinteşte surpriza cu Gloria Buzău

Handbalistele de la SCM Craiova sunt obligate, oarecum, să se revanşeze în faţa fanilor după eşecul fără drept de apel de la Zalău, din weekend. Şi problema principală nu a fost înfrângerea în sine, cât atitudinea sportivelor şi modul în care au tratat disputa cu echipa lui Tadici. Acum, acel joc a fost dat uitării, pentru că nu este timp de plâns de milă, iar duelul cu Gloria Buzău „bate la uşă“!

Formaţia lui Bogdan Burcea va avea parte miercuri seară, de la ora 18.00, de unul dintre cele mai tari meciuri ale sezonului. În Sala Polivalentă va veni ocupanta locului al treilea din Liga Florilor, Gloria Buzău, o echipă solidă, europeană, care nu prea face paşi greşiţi, în special în campionat. Partida va fi extrem de atractivă în special pentru iubitorii de handbal din Bănie, care au ocazia să asiste la un meci spectaculos.

Gloria, un plus la moral

Dacă despre ultimul joc al Craiovei am vorbit deja mai sus, trecem în revistă şi rezultatul Buzăului din ultima rundă. Gloria nu a avut nicio problemă cu Deva, „lanterna roşie“, formaţie pe care a învins-o la şase goluri diferenţă. Mai mult de atât, sportivele de la Buzău se pot lăuda cu un moral foarte bun, asta după ce în ultimele 7 runde din Liga Naţională au bifat nu mai puţin de şase victorii. Singurul impas a survenit la Vâlcea, la finele lunii februarie, scor 27-28.

Gloria are un plus faţă de SCM Craiova şi la capitolul meciuri directe. Ultimele trei partide au fost câştigate de gruparea buzoiană, în timp ce oltencele nu au mai simţit gustul victoriei din februarie 2020.

„Am avut impresia că toată lumea juca pentru Zalău“

În cadrul unei conferinţe de presă, tehnicianul Craiovei, Bogdan Burcea, a recunoscut că nu-şi poate da seama ce s-a întâmplat cu fetele sale la Zalău şi de ce a lipsit exact atitudinea. De asemenea, acesta nu a ezitat să-şi certe jucătoarele atât după meci, cât şi acum, la rece.

„Vom întâlni o echipă care, în ultimii ani, emite pretenţii constant la locurile fruntaşe, cu prezenţe în cupele europene. Sunt convins că vor veni aici doar cu gândul la victorie, la cele trei puncte. Opus, echipa noastră vine după cea mai slabă prestaţie din acest sezon, în deplasarea de la Zalău. Sincer, nu pot explica ceea ce am jucat la Zalău. Duminică ne-am întâlnit, am vizionat meciul şi am discutat cu ele vis a vis de lucrurile pe care le-am pregătit anterior jocului. Singurele lucruri şi momente bune ale noastre au apărut doar în trei-patru momente ale meciului, iar asta e o problemă.

Am avut la un moment dat impresia că toată lumea de pe teren juca pentru Zalău. Sunt conştiente fetele că făcă sacrificiu, determinare şi disciplină puţine lucruri se pot întâmpla, indiferent de valoarea adversarului. Vreau să cred că a fost un accident acel joc, iar cu Buzăul sper să putem strânge rândurile şi să arătăm adevărata faţă a echipei, aşa cum am făcut-o în anumite partide dificile recente. Am încercat să le reamintesc că aici s-au întâmplat lucruri remarcabile, dar toate au venit în urma unor sacrificii.

Ca să fiu sincer, nici Bucureştiul sau Vâlcea nu ne-au luat vreodată de sus şi, cu siguranţă, nu o va face nici Buzăul. Sunt mai multe echipe peste noi din mai multe puncte de vedere, dar meciurile se tratează la capacitate maximă. Noi, în continuare, suntem urmăriţi de accidentări. Jucătoare exponenţiale s-au accidentat pe perioadă lungă de timp şi iată că se simte în teren lucrul acesta. Nu este o scuză, pentru că e vorba de echipă şi nu trebuie să ne bazăm pe anumite sportive, dar aportul fiecăruia este important“, a declarat Bogdan Burcea.

Burcea îşi asumă exclusiv rezultatul de la Zalău

Antrenorul oltean îşi asumă în exclusivitate vina pentru rezultatul de la Zalău şi este de părere că obiectivul este greu de îndeplinit atâta timp cât jucătoarele nu se comportă profesionist pe teren.

„Trebuie să acceptăm faptul că suntem într-o competiţie unde nu putem să ne plimbăm ca în parc. 1.000 de jucători şi de antrenori sunt la coadă, îşi aşteaptă rândul. Eu sunt responsabil 100% de atitudinea şi de înfrângerea ruşinoasă de la Zalău. Eu am condus echipa, am pregătit-o, deci sunt principalul vinovat exclusiv pentru ceea ce a fost. Sunt antrenor şi nu mi-e frică să spun lucrurilor pe nume.

Situaţia deja este dificilă, însă sper să conştientizeze că anumite lucruri nu pot lipsi în timpul unui joc. Nu degeaba ne pregătim, nu degeaba studiem adversarii, apoi punem în practică la antrenamente ceea ce stabilim. Obiectivul impus a fost nerealist şi mi-l asum, pentru că eu l-am propus. Am ridicat ştacheta şi-mi voi asuma inclusiv la finele campionatului. Practic, obiectivul intern al nostru era să încropim o echipă redutabilă, să aliniem meci de meci o formaţie disciplinată, care să arate că nu pierde timpul degeaba pe aici şi la antrenamente. Cu o evoluţie bună a anumitor jucătoare nu poţi emite pretenţii în acest campionat. Atâta timp cât nu reuşim să aliniem o echipă care să se exprime agresiv, permanent, atât ofensiv, cât şi defensiv, dar şi disciplinat obligatoriu, va fi foarte greu să îndeplineşti orice obiectiv“, a adăugat tehnicianul oltean.

Multe pleacă, dar să vedem cine vine!

Din sezonul viitor, la Craiova îşi vor face apariţia sportive mult mai renumite, cu un CV impresionant. Burcea a anunţat că foarte multe contracte se vor încheia la finele acestui campionat şi că în Bănie se doreşte performanţă, nu doar prezenţa în prima divizie.

„Vom schimba lucrurile din sezonul viitor. Sunt jucătoare care au ceva timp la această echipă fără nicio performanţă de niciun fel. Se vor încheia multe contracte. Împreună cu directorul am adus câteva jucătoare de valoare care trebuie să schimbe faţa şi performanţele echipei. Problema este că, uitaţi, e zi de salariu şi fetele primesc bani pentru prestaţia de la Zalău. Avem în echipă jucătoare care nu au spus nimic la Craiova în trei ani de zile. Se plimbă, se duc în vacanţe, apoi încheie contractul şi nu lasă nimic în urmă. Sunt supărat pe toate, inclusiv pe cele care sunt pe peretele din Polivalentă şi care au adus cea mai mare performanţă a Craiovei.

Mă deranjează că se împac cu astfel de atitudini în sânul echipei. Dacă ele cred că este de ajuns faptul că sunt craiovence, greşesc. Sunt în stare, bine, dacă nu, la revedere. Dacă eu nu mai sunt în stare, să vină altcineva. Vrem să recrutăm jucătoare cel puţin la fel de valoroase precum cele aduse până în prezent. Lumea vrea performanţă la Craiova, cu asta sunt obişnuiţi. Ai sau nu echipă la fotbal, trebuie să fii campion. La fel şi la handbal, baschet şi aşa mai departe“, a încheiat Burcea.

Liga Florilor, Etapa 18:

Miercuri, 16 martie – ora 13.00: Ştiinţa Bucureşti – Mioveni, ora 16.00: Rapid – Brăila, ora 17.00: Bistriţa – CSM Slatina, Baia Mare – HC Zalău, ora 18.00: CSM Deva – CSM Bucureşti, SCM Vâlcea – Măgura Cisnădie, SCM Craiova – Gloria Buzău.

Clasament:

1. Rapid 42 puncte, 2. CSM Bucureşti 41, 3. Gloria Buzău 34, 4. SCM Vâlcea 34, 5. Cisnădie 33, 6. Baia Mare 30, 7. Brăila 28, 8. Zalău 28, 9. SCM Craiova 23, 10. Bistriţa 20, 11. CSM Slatina 18, 12. Mioveni 15, 13. Ştiinţa Bucureşti 3, 14. CSM Deva 0.

