SCM Vâlcea a bătut-o iar pe Chambray și a obținut biletele pentru sferturile EHF

SCM Rm. Vâlcea este ca și calificată în sferturile de finală ale EHF European League, după succesul cu scorul de 32-27 (12-12) în fața lui Chambray Touraine (Franța).

Vâlcea și Chambray au oferit o primă repriză echilibrată, în care s-a mers cap la cap. După 12-12 la pauză, echipa lui Bent Dahl a apăsat pe pedală în partea secundă și s-a distanțat pe tabelă. Vâlcencele au găsit mult mai ușor drumul spre gol și au condus cu 25-17 în minutul 49. Pe final, Chambray a mai redus din diferență, însă Vâlcea nu a tremurat nicio clipă pentru cele două puncte. S-a terminat 32-27 și Vâlcea așteaptă acum „dubla” cu Viborg, care va decide cine va merge mai departe de pe primul loc. Cu șase puncte din trei jocuri, SCM este liderul grupei D și nu mai are emoții în privința calificării.

SCM: Roch, Hosu – Glibko 8, Elghaoui 7, Nikolic 5, Gonzalez 3, Liscevic 3, Florica 3, Bucur 2, Klikovac 1, Gorshenina, Lupei, Dache, Stamin, Marin. Antrenor: Bent Dahl.

„Am avut un plan din capul locului“

Antrenorul SCM-ului, Bent Dahl a dezvăluit că planul său a fost ca echipa să se desprindă în partea secundă.

„Am avut un plan din capul locului, pentru că am știu că acest joc este unul cheie pentru grupa noastră. Acum avem un avantaj bun pentru următorul meci. Am fost pregătit pentru mai multe probleme ce ar fi putut să apară. În prima repriză a fost un joc în care s-a mers cap la cap, însă scopul meu principal pentru prima parte a meciului a fost să stăm aproape, pentru ca apoi să forțăm. Desigur, dacă am fi putut să ne desprindem încă din prima parte a meciului, am fi făcut-o!

Știam că Chambray are câteva jucătoare cheie pe care le vor folosi și care vor fi obosite spre final. Asta s-a văzut și în joc, iar când am schimbat puțin tactica în faza de apărare, am fost mai proaspeți, franțuzoaicele au fost în afara jocului, iar noi ne-am creat avantajul de care aveam nevoie”, a spus Bent Dahl.

Nu a fost jocul perfect, dar contează victoria

„Nu am făcut un joc perfect, dar sunt fericită că am câștigat. Nu am jucat bine, am avut multe greșeli, dar am avut o revenire foarte bună în partea secundă. Timpul este foarte scurt, nu avem mult pentru a ne pregăti de meciurile cu Viborg, dar ne antrenăm cât putem de bine”, a spus Irina Glibko, citată de Prosport.

Liderul echipei vâlcene, Cristina Florica subliniază că echipa a venit după o perioadă grea, după ce toate jucătoarele au stat în izolare săptămâna trecută.

„A fost greu, venim după o perioadă grea, toată echipa am stat în izolare, am avut jocul de la Craiova și deja se simte oboseala. Nu a fost un meci ușor, dar cu ajutorul publicului am reușit să câștigăm. O să fie meciuri grele cu Viborg, sper să se joace, că de două ori s-a amânat acest meci”, a spus și Cristina Florica.

