(Video) / Duel tare pentru handbaliste în Sala Polivalentă

Handbalul revine în Sala Polivalentă în acest weekend, iar SCM Craiova are parte de un nou meci tare în Liga Florilor. De această dată, în Bănie vine Baia Mare, una dintre formaţiile cu pretenţii din campionat. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 17.30, şi va conta pentru etapa a 6-a.

Primele cinci etape au fost extrem de disputate, iar rezultatele obţinute de formaţia lui Burcea nu sunt deloc rele. Două victorii, două remize şi un eşec au înregistrat craiovencele până în prezent. Duelul cu Baia Mare va fi, cu siguranţă, unul disputat, cele două combatante fiind vecine în clasament, despărţite de un singur punct.

În cadrul unei conferinţe de presă, „secundul“ Craiovei, Costin Dumitrescu, împreună cu jucătoarele Andreea Chetraru şi Ştefania Jipa, au prefaţat duelul cu Baia Mare. „Deme“ este convins că partida va fi una electrizantă şi a ţinut să menţioneze că cele trei puncte puse în joc ar conta enorm pentru moralul echipei.

„Vom juca în etapa a 6-a împotriva puternicei formaţii Minaur Baia Mare. Ne interesează punctele, victoria, chiar dacă întâlnim un adversar puternic, o echipă cu jucătoare importante. În teren contează cine îşi doreşte mai mult, cine munceşte mai mult pentru punctele puse în joc. Noi sperăm să facem un joc bun şi să trecem cu bine de acest joc. Este o presiune în plus, pentru că, în primul rând, contează punctele, iar în al doilea rând, când jucăm contra unei formaţi din top 3, vrem să ieşim cu capul sus de pe teren. Echipa din Baia Mare s-a clasat în ultimii ani pe primele locuri din campionat şi sunt convins că va fi un joc cu adevărat complicat şi spectaculos.

Sezonul trecut am suferit mult fără spectatori, iar fetele au simţit lipsa acestui suport. Atunci când ai o acţiune bună, dai un gol, lumea te aplaudă, iar spiritul echipei creşte. Avem nevoie de sprijinul publicului, să fie alături de noi şi să ne încurajeze. Împreună cu ei putem obţine o victorie frumoasă. O victorie ne-ar da aripi şi ne-ar confirma faptul că echipa este pe un drum bun“, a declarat Costin Dumitrescu.

Vezi video complet şi cu declaraţiile Andreei Chetraru şi Ştefaniei Jipa!

Liga Florilor – etapa a 6-a:

Vineri, 22 octombrie – ora 17.00: Bistriţa – Mioveni;

Sâmbătă, 23 octombrie – ora 13.30: Rapid – Slatina, ora 15.30: SCM Vâlcea – Dunărea Brăila, ora 17.30: SCM Craiova – Baia Mare;

Duminică, 24 octombrie – ora 12.00: Ştiinţa Bucureşti – Zalău;

Miercuri, 27 octombrie – ora 18.00: Deva – Măgura Cisnădie.

Partida dintre Gloria Buzău şi CSM Bucureşti s-a disputat după închiderea ediţiei.

Clasament: 1. Gloria Buzău 12, 2. CSM Bucureşti 12, 3. Rapid 12, 4. Brăila 10, 5. SCM Vâlcea 10, 6. Măgura Cisnădie 9, 7. Baia Mare 9, 8. SCM Craiova 8, 9. Zalău 7, 10. CSM Slatina 6, 11. Bistriţa 4, 12. Mioveni 3, 13. Ştiinţa Bucureşti 0, 14. CSM Deva 0.

Citeşte şi: SCMU Craiova a luat un set în primul meci cu Lugoj din Cupa României