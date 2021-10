Cătă Popescu: „Nu mai vreau meciuri cu emoţii, în special acasă“

Cătălin Popescu, antrenorul alb-albaştrilor, nu îşi mai doreşte meciuri pe muchie de cuţit, decise pe final, aşa cum a fost cel cu Sânnicolau.

„Cam tot timpul am avut meciuri grele cu Sânnicolau, în special la ei. Mă aşteptam să fie un meci complicat, dar nici chiar aşa. Speram să nu ni-l facem noi greu, dar, din păcate, ne-am complicat singuri şi am stat cu emoţii până spre final. Neavând posibilitatea să-i introduc pe teren pe cei tineri, pentru că meciul era pe muchie de cuţit, a intervenit şi oboseala. Sunt bucuros că am câştigat, dar mai avem de lucrat serios. Nu mai vreau meciuri cu emoţii, în special acasă. La pauză le-am spus băieţilor că trebuie neapărat să ne desprindem, că e meci greu. Este un succes bine venit, care ne creşte moralul şi cred că, până la duelul cu Oradea, din deplasare, nu ar mai trebui să avem emoţii la vreun joc“, a spus Cătă Popescu.

Viteza în joc, „cheia“ victoriei

Radu Guşatu, jucătorul Craiovei, consideră că echipa sa a avut o viteză în plus faţă de adversari.

„A fost un meci greu, mult mai dificil faţă de cum ne aşteptam, dar cred că, în mare parte, noi ne-am complicat existenţa. Am luptat până în ultima clipă şi mă bucur că în final cele trei puncte, care erau extrem de importante, au venit la noi. Per total am fost echipa mai bună, chiar dacă începutul a fost ceva mai greoi. Ca în orice meci, durează puţin până intri în ritm. Ei joacă ceva mai lent decât noi şi sunt de părere că viteza noastră net superioară ne-a adus victoria. La Reşiţa a fost şi primul lor joc acasă, iar jucătorii au experienţă, pentru că vin din Liga Zimbrilor. S-a văzut pregătirea lor, iar asta a făcut diferenţa. Acum am trecut peste, a venit acest succes ca o „mânuşă“ şi suntem fericiţi“, a completat Radu Guşatu.

