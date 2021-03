CSM București a tranșat în mare parte calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce s-a impus cu 33-24 în fieful rivalei SCM Rm. Vâlcea, în manșa tur din optimi.

SCM Rm. Vâlcea a vrut să schimbe impresia după ultimul meci direct, pierdut în campionat cu scorul de 27-22, dar a reușit asta doar în prima parte. Cele două echipe au mers cap la cap în cea mai mare parte a primei reprize, cea mai mare diferență fiind de două goluri. Fiecare tabără a avut a condus o dată la 2 goluri, Vâlcea cu 8-6, iar CSM București cu 11-9.

După 13-12 la pauză, CSM București a pus stăpânire pe joc. Cristina Neagu și Barbara Lazovic au fost de neoprit și au marcat gol după gol. De asemenea, Jelena Grubisic a avut un alt meci mare (16 parade și 41%), astfel că „tigroiacele” au reușit să se desprindă din ce în ce mai mult.

La capacitate maximă 60 de minute

La mijlocul reprizei, Iryna Glibko și Kristina Liscevic au dinamizat atacul echipei SCM, dar defensiva și poarta nu au prins o zi bună. Pe final, Vâlcea s-a debusolat, CSM București a ținut să joace la turație maximă până în minutul 60, astfel că la final tabela a arătat o diferență de 9 goluri: scor 33-24. A fost și cea mai clară victorie a echipei CSM București în disputele directe cu Vâlcea.

Cristina Neagu, cu 13 goluri marcate, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a partidei.

SCM Vâlcea: Marta Batinovic (1 minge apărată), Daciana Hosu (6 mingi apărate), Diana Ciucă – Marta Lopez Herrero (2 goluri), Daria Bucur, Jelena Trifunovic, Mireya Gonzalez Alvarez (4), Alicia Fernandez Fraga, Kristina Liscevic (7), Maren Nyland Aardahl (1), Asma Elghaoui (1), Evgenija Minevskaja (1), Irina Glibko (3), Zeljka Nikolic, Elena Cristina Florica (5). Antrenor: Florentin Pera.

CSM București: Jelena Grubisic (16 şuturi apărate – 41%), Denisa Dedu – Carmen Martin Berenguer (4), Laura Moisă (2), Barbara Lazovic (7), Andrea Klikovac, Elizabeth Omoregie (1), Geanina Diana Fînaru, Dragana Cvijic (1), Crina Pintea (1), Cristina Neagu (13), Siraba Dembele Pavlovic (4). Antrenor: Adrian Vasile.

Pera: „Diferența a fost mult prea mare față de ce s-a întâmplat în teren“

Florentin Pera a admis la finalul partidei că adversara a obținut o victorie meritată. A apreciat, însă, că diferența de la final a fost prea mare față de ce s-a întâmplat în teren.

„Cred că diferența a fost mult prea mare față de ce s-a întâmplat în teren. A fost o primă repriză echilibrată. În partea secundă, când CSM București a luat avantaj, noi nu am mai reușit să fim concentrați. Ne-am grăbit, am pierdut mingi atac după atac, nu am mai avut răbdare. Iar în apărare, din păcate azi, nu le-am putut bloca pe Neagu și pe Lazovic, care cred că au făcut diferența azi. Nu ne-am achitat de sarcini, au dat prea multe goluri de la distanță. Cred că aici s-a pierdut meciul, le-am lăsat mult prea ușor să arunce și au prins o zi foarte bună, și-au arătat valoarea, și-au respectat statutul de favorite. Îmi pare rău pentru diferența asta, cred că un scor final la 3-4 goluri era mai conform cu ce s-a întâmplat în teren. Pe final am ratat singur cu portarul și în loc să micșorăm diferența, ele ne-au dat chiar și la ultima fază gol”, a spus Pera, citat de Prosport.

Concentrare și în retur!

De partea cealaltă, antrenorul echipei bucureștene, Adi Vasile, consideră că soarta calificării nu este încă tranșată și că returul trebuie jucat cu o concentrare mai mare.

„Ştiam că jucăm pe terenul celor de la Vâlcea, ştiam că există un echilibru real între cele două echipe şi este într-adevăr o diferenţă de goluri la care nu puteam visa înainte de meci. Ştiam că trebuie să fim atenţi în teren astfel încât să poţi să ai şansa unui astfel de scor. Eu cred că este un efort al întregii echipe. A fost un echilibru în prima repriză, într-adevăr, faza de apărare este foarte importantă şi noi am reuşit să legăm câteva minute bune în care nu am primit gol şi într-adevăr a mers mai bine în repriza a doua, şi am reuşit să prindem încredere.

Returul trebuie jucat de la 0-0, cu concentrare mai mare faţă de meciul acesta. Pentru că orice procent de relaxare se poate plăti foarte scump. Au fost foarte multe meciuri care s-au întors. Sigur, diferenţa de scor este una mare, dar avem maturitatea să nu acceptăm nici măcar cea mai mică relaxare“, a adăugat Adi Vasile, antrenor CSM București.

Cristina Neagu: „Astăzi am jucat la superlativ“

Dacă tehnicianul campioanei României consideră că diferența a fost una prea mare, handbalista echipei CSM Bucureşti și cea mai bună sportivă a meciului din sala „Traian“, Cristina Neagu, este de altă părere. Aceasta a punctat că scorul reprezintă diferenţa certă dintre cele formaţii în acest moment.

„Cred că am demonstrat şi acum două săptămâni că ne-am pregătit foarte bine împotriva lor. Mă refer în campionat, când deşi ne-au lipsit multe jucătoare, am jucat bine şi am câştigat. Astăzi cred că am jucat la superlativ, de la prima jucătoare la ultima. Am pregătit meciul foarte bine şi cred că diferenţa de scor reflectă diferenţa dintre noi şi Vâlcea în acest moment. Au fost câteva faze de apărare bune la rând când am luat mingea şi am dat gol. La un moment dat m-am uitat la tabelă şi am văzut că avem trei goluri avans. Parcă nici nu îmi dădeam seama de unde aveam diferenţa de 3 goluri. După care încrederea noastră a crescut foarte mult şi am început să ne apărăm din ce în ce mai bine. De asemenea, am înscris foarte uşor în atac. Aşa s-a ajuns la această diferenţă foarte mare de scor.

Nu ştiu dacă experienţa noastră a contat azi. Pentru că Vâlcea a fost mereu foarte încrezătoare în meciurile cu noi. Aş spune chiar un pic arogantă în unele dintre confruntări. Noi am venit aici să câştigăm, am vrut să rezolvăm calificarea în sferturi din primul meci. Sigur că există şi returul şi trebuie să îl tratăm cu seriozitate, pentru că e sport şi niciodată nu ştii ce se poate întâmpla. E clar însă că e o diferenţă de scor destul de liniştitoare, însă vrem să câştigăm şi acasă“, a punctat Neagu, pentru Digi.

Atitudinea, punctul cheie

Neagu a menţionat că nu e important faptul că a marcat 13 din cele 33 de goluri ale formaţiei sale în meciul cu SCM Rm. Vâlcea.

„Nu e important cât am marcat eu. Fetele au avut o atitudine extraordinară, de la prima jucătoare, la ultima. Cred că am arătat că putem lupta împotriva oricărei echipe. Mă bucur foarte mult că am câştigat azi, pentru că e o dublă foarte importantă pentru noi. Ne dorim să ajungem în Final 4, ca în fiecare an. Aşa că eu încerc să îmi fac datoria de fiecare dată cât de bine pot. Însă unitatea de echipă şi atitudinea au făcut diferenţa în ultimele meciuri“.

