Dedu, mesaj către banca tehnică: „Sunt sătul! Să pună mâna să construiască!“

România a încheiat pe un modest loc 12 Campionatul European din Danemarca, iar acest lucru a ridicat mai multe semne de întrebare, atât la adresa băncii tehnice, cât și la conducerea Federației Române de Handbal.

Preşedintele FRH, Alexandru Dedu, a declarat, miercuri, că nu este mulţumit de locul 12 ocupat de echipa naţională de handbal feminin a României la Campionatul European din Danemarca. Acesta a mai precizat că nu este bine să se ia o decizie la cald în ceea ce priveşte conducerea tehnică.

„Normal că nu sunt foarte mulţumit, foarte satisfăcut. Mă aşteptam la orice, de la primul loc până la ultimul loc, fiindcă nu poţi avea multe repere în situaţia dată. A fost un Campionat European totalmente atipic, dar, sincer, mi-ar fi plăcut să fie mai bine de atât. Aşa cum Burcea şi Licu au fost propuşi de Comisia Tehnică, tot Comisia Tehnică este în măsură să ia nişte decizii legate de viitorul apropiat al echipei naţionale.

Mi-ar fi plăcut să fie mai bine. Eu speram să ne ducem între 1-6, 1-8. Dar, repet, la cald nu e OK să iei hotărâri. E bine să stai să te gândeşti. Comisia Tehnică se va întruni. Vom vedea cum putem să facem ca lucrurile să fie mai bune într-un viitor apropiat“, a spus Dedu, pentru Agerpres.

Dedu: „Federația a făcut tot ce trebuia“

După ultimul joc de pe Euro, au apărut mai multe „voci“, atât în intermediul online-ului, cât și pe „micile ecrane“, care au adus critici la adresa lui Dedu, dar și conducerii FRH. Acesta a decis să le răspundă destul de dur tuturor celor care s-au îndoit de el și consideră că cei care se ocupă de partea tehnică trebuie să pună „osul la muncă“.

„Pe mine să mă întrebe vocile alea dacă fetele s-au pregătit bine, dacă fetele au stat într-un hotel decent. Să mă întrebe dacă au mâncat bine, dacă au avut tot ceea ce le trebuie. Aici mă pot întreba şi voi răspunde fără nici cea mai mică problemă. Partea tehnică este partea tehnică. Referitor la voci, pot spune că este un laitmotiv, sunt exact aceleaşi acuze, cu alte cuvinte. Sunt sătul! Să pună mâna să construiască. Să pună mâna să vină cu plus valoare, să facă ceva, pentru că de comentat e uşor. Trăim vremuri grele şi încercăm să facem lucruri“, a mai spus Dedu.

Totodată, președintele FRH consideră că federația a făcut mai mult decât ar fi trebuit, în această perioadă, pentru handbalul românesc.

„Federația a făcut tot ce trebuia și a îndeplinit toate condițiile pentru ca naționala să-și poată duce, la bun sfârșit, cu brio, activitatea de la EURO. Cel mai important lucru este că am încercat să avem activitate, că am reuşit să mergem cu competiţiile noastre înainte în momentele în care greu se putea începe. Am fost pionieri în sporturile de echipă, lăsând la o parte fotbalul, care este outdoor, atât din punct de vedere sportiv, competitiv cât şi material, de asigurare a resurselor. Sunt mândru de ceea ce colegii mei au făcut până în momentul de faţă“, a încheiat președintele FRH.

Burcea: „Eu port responsabilitatea acestui rezultat“

Selecţionerul României, Bogdan Burcea, a declarat înainte de plecarea din Danemarca, că este singurul responsabil pentru rezultatele negative, care sunt o consecinţă a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani.

„În primul rând cred că este prematur să mă pronunţ, deşi avem la îndemână tot ceea ce înseamnă statistică. Vom convoca o comisie tehnică, le suntem datori. Ei ne-au propulsat în aceste funcţii, să conducem această echipă şi sunt primii cărora trebuie să le răspundem. Acum, la rece, aş spune clar că eu port responsabilitatea acestui rezultat. Este o consecinţă a ceea ce s-a întâmplat, nu numai în acest an, ci în ultimii ani la echipa naţională“, a spus Bogdan Burcea.

„Echipa naţională trebuie restructurată“

Burcea a mai spus că nu va abandona echipa naţională de handbal, precizând însă că ceea ce este important reprezintă reconstrucţia selecţionatei feminine.

„Că vom fi noi sau altcineva la echipa naţională, trebuie să oferim nişte concluzii corecte despre ceea ce înseamnă handbalul feminin românesc astăzi şi ce ar trebui să facem ca soluţii pentru viitorul apropiat şi mai ales pentru un viitor îndelungat. Eu clar nu aş abandona această echipă, nu sunt tipul care să mă dau la o parte. Ideea este că acest turneu preolimpic şi calificările pentru mondiale trebuie considerate nişte obiective intermediare. Echipa naţională trebuie restructurată, trebuie susţinută. Obligatoriu trebuie să ne gândim la viitor, altfel nici măcar despre astfel de rezultate nu vom mai vorbi. Oricine va veni trebuie clar să fie interesat să elaboreze o strategie, urgent. Asta pentru a reuşi să menţinem, să construim o viitoare echipă naţională. Nu simt că nu aş mai fi dorit.

Ceea ce ne îngrijorează este că acest turneu final este o consecinţă nu numai a ceea ce s-a întâmplat în acest an, cu lipsa jocurilor, a pregătirii, a accidentărilor. Nu mă dau la o parte, rezultatele ne aparţin, clar. Am încercat să obţinem tot ceea ce s-a putut mai bine, nu a fost să fie, sunt unic responsabil. Trebuie să fim realişti toţi, toată lumea, dacă nu, ne scufundăm. Nu rămânerea mea sau nu la echipa naţională este importantă. Nu asta contează în acest moment, nu vă legaţi de lucruri neimportante. Important este ce se va face în perioada următoare, apropo de starea în care ne aflăm, care este o consecinţă a multor ani în handbalul românesc la echipa feminină“, a precizat selecționerul.

România a înregistrat la EURO 2020 următoarele rezultate: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia, 20-28 cu Norvegia (în Grupa D), 20-25 cu Croaţia, 24-26 cu Ungaria şi 24-35 cu Olanda.

