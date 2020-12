Burcea, resemnat: „Le-am spus fetelor că nu acesta era obiectivul nostru“

Naționala feminină de handbal a fost umilită de Olanda, în ultima partidă de la turneul final. Echipa antrenată de Bogdan Burcea a pierdut cu 24-35 și a terminat competiția pe locul 12. Este cea mai slabă clasare de când s-a trecut la sistemul cu 16 echipe.

Selecționerul Bogdan Burcea a spus că nu-și explică rezultatele slabe și a mărturisit că este dezamăgit de locul final pe care ne-am clasat.

„Ne-au lipsit jucătoare importante la acest meci: Neagu, Buceschi, Ostase… Am încercat să dăm tot ce avem mai bun și să dăm o replică. Cred că în unele momente am reușit, dar în ultimele 15-20 de minute nu am mai avut resurse fizice, nu am rezistat fizic și nu am avut opțiuni pe banca de rezerve. Acesta este rezultatul. Le-am spus fetelor că nu acesta era obiectivul nostru înainte de Campionatul European”, a spus Bogdan Burcea, citat de Prosport.

Și portarul Ana Maria Măzăreanu a fost foarte tristă după înfrângerea la scor din partida cu Olanda.

„A fost un meci greu. Este o diferență de 11 goluri. Trebuie să digerăm totul, deocamdată este la cald. O să vedem ce este de corectat pe viitor. Pentru mine a fost o experiență unică. Mi-am dorit dintotdeauna să ajung la un Campionat European și să joc. Într-adevăr, nu a fost un turneu reușit, nu suntem nici noi mulțumite.

Ne-am dorit mult mai mult, am pregătit meciurile acestea. Nu știu ce ne-a lipsit. Ne-a lipsit atenția, concentrarea și cred că ar fi trebuit să avem mai puține greșeli. Putem scoate și lucruri bune. În această formulă s-a jucat, au fost niște jocuri bune pentru noi și pentru viitor”, a mai declarat Ana Maria Măzăreanu.

