Rareș Fortuneanu: „Ceea ce reţin eu este reacţia de orgoliu a jucătorilor“

Antrenorul echipei naţionale de handbal masculin, Rareş Fortuneanu, a declarat că din partida cu Suedia a remarcat reacţia de orgoliu a jucătorilor săi, în special din repriza secundă.

„Am aşteptat cu toţii acest meci oficial, e un an de zile aproape de la ultimul meci împreună. Am încercat să obţinem un rezultat pozitiv. Au fost două reprize diametral opuse, în prima nu am reuşit să ne impunem ritmul nici în apărare, nici în atac. În a doua am revenit în meci, în ultimele 10 minute eram la -3. Păcat că nu am reuşit să ne apropiem mai mult şi să obţinem un rezultat pozitiv. Ceea ce reţin eu este reacţia de orgoliu din a doua repriză a jucătorilor.

Strategia după pauză a fost aceeaşi ca la început, singurul lucru care s-a schimbat a fost motivaţia jucătorilor, din păcate tardiv, pentru că a fost pe reacţie, nu a fost în acţiune. Dacă abordam meciul cu aceeaşi încredere cum am făcut-o la pauză, puteam produce o surpriză în Suedia. Echipa suedeză a arătat nişte slăbiciuni pe care noi, din păcate, nu am reuşit să le fructificăm până la sfârşit”, a declarat Fortuneanu, pentru FRH.

Faza de atac, principala armă cu Muntenegru

Referitor la următorul meci, cu Muntenegru, Fortuneanu a mărturisit că se aşteaptă la o victorie a echipei sale.

„Aşteptarea este o victorie, este un meci decisiv, care o să cântărească mult în economia calificării. Trebuie să ne concentrăm, mai avem trei zile la dispoziţie pentru a recupera jucătorii fizic şi pentru a pregăti un meci contra Muntenegrului. Va fi un meci total opus faţă de cel jucat cu Suedia, pentru că au o apărare foarte agresivă, mixtă, etajată şi trebuie să pregătim foarte bine faza de atac pentru acest meci”, a mai spus selecţionerul.

