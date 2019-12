Tomas Ryde: Am jucat fantastic în prima repriză

La finalul duelului cu Rusia, selecționerul Tomas Ryde a acuzat arbitrajul din repriza a doua. Totodată, acesta a exlicat prestaţia slabă a Cristinei Neagu şi de ce trupa lui Martin Ambros ne-a prăbuşit în ultimele 20 de minute.

„Nu aş vrea să mă plâng de arbitraj, dar am avut o scurtă discuţie cu ei în timpul reprizei secunde. Arbitrii şi-au coborât nivelul în partea a doua a meciului. Crina a fost cea faultată şi mingea a fost dată Rusiei. Cristina a încercat să joace balonul, iar adversarele au lovit mingea cu piciorul, dar mingea a fost dată tot Rusiei. Îţi pierzi energia când se întâmplă toate aceste lucruri şi n-am mai putut reveni. Am jucat fantastic în prima repriză. Am pus Rusia în dificultate, a avut probele mari în atac, am blocat-o pe Vyachireva, ceea ce nu multe echipe reuşesc. Rusia era confuză în finalul reprizei, nu reuşea aproape nimic. Am fost optimist la pauză, dar n-a mai fost energie şi pentru partea a doua”, a declarat Tomas Ryde.

„Aveam nevoie de o circulaţie mai bună, ca să destabilizăm o apărare a Rusiei, care mie mi se pare uluitoare. Este realmente incredibil cum se apără Rusia, iar în repriza a doua nu ne-a dat nicio şansă. Poate doar Franţa să fie la acest nivel defensiv, dar nu cred. În plus, sincronizarea dintre jucătoarele noastre nu a fost bună, fiindcă aceste fete nu s-au antrenat mult timp împreună“, a mai spus Tomas Ryde.

Fără Neagu cu Suedia?

Cristina Neagu nu a dat cel mai bun randament în duelul cu Rusia, iar selecţionerul României a ţinut să explice ce s-a întâmplat mai exact cu cea mai bună jucătoare a lumii.

„Cristina este obosită acum, e normal să fie aşa. A jucat cu Spania, cu Senegal, cu Muntenegru. A fost pe teren cu Ungaria, astăzi iarăşi. E obosită şi nu mai are energie. Ea a făcut enorm de multe lucruri pentru echipă, dar azi nu a putut şi am vorbit despre acest lucru înainte, dar şi pe parcursul jocului. I-am zis să-şi potolească creierul, să gândească şi să vorbească pozitiv. Ştiu că îi e greu, că ea are dorinţă, dar trebuie să o facă. Vedem dacă o vom folosi cu Suedia, fiindcă o doare genunchiul. Durerea e una, dar suferinţa că nu poţi să faci ce îţi doreşti e altceva şi te duce în stări în care îţi fierbe creierul şi chiar e prea mult. Avem o zi de odihnă şi poate îşi revine“, a precizat selecţionerul României.

