Tomas Ryde: Avem o echipă lipsită de experiență

România a pierdut drastic primul joc de la Campionatul Mondial din Japonia, cu reprezentativa Spaniei. Tricolorele nu au avut nicio șansă, mai ales că majoritatea jucătoarelor se află la prima experiență la un turneu final.

Selecționerul României, Tomas Ryde, a felicitat adversarele și a spus că momentul psihologic al partidei a fost în prima repriză, când elevele sale au ratat trei aruncări consecutive.

„Felicitări Spaniei! A făcut un meci foarte bun. Și arbitrii, surorile Bonaventura, au avut o prestație bună. Nu am reușit să facem față vitezei de joc pe care a avut-o Spania. Am avut o situație în prima repriză în care eram conduși cu trei goluri și am ratat trei aruncări consecutive. Am pierdut momentul în care puteam reveni”, a declarat Tomas Ryde la finalul jocului cu Spania.

„Avem o echipă lipsită de experiență, pentru că am lăsat câteva jucătoare acasă. Este greu pentru fete să-și găsească ritmul, iar Spania, cu defensiva pe care a făcut-o, a oprit orice atac al nostru. Ne-am pierdut încrederea, iar, pe final, am menajat câteva jucătoare pentru că acest turneu va fi greu. Per total, Spania a fost mult mai bună la toate capitolele în acest meci. A fost uimitor felul în care a jucat. Trebuie să ne revenim și să fim în formă pentru meciul de mâine”,a mai spus selecționerul României.

