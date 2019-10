Universitatea Craiova a obţinut prima victorie pe teren străin

Echipa masculină de handbal a Universității Craiova a avut o misiune ușoară contra formației HC Beldiman Arad. Elevii lui Cătălin Popescu s-au impus clar, scor 36-25, în partida susținută duminică, la prânz, în Sala „Aurel Vlaicu“, din Arad. Partida a contat pentru etapa a 4-a din Divizia A, seria D.

A fost un meci la discreția alb-albaștrilor, care au intrat la pauză cu o diferență confortabilă, de 6 goluri, scor 18-12. Alb-albaștrii au continuat să preseze și în partea secundă, stând mult mai bine decât adversarii la capitolul fizic. Ușor, ușor, diferența a crescut, iar la final tabela a indicat 36-25.

De menţionat că jucătorul Craiovei, Vasile Luntraru, a fost cel mai bun marcator al jocului de la Arad.

Universitatea Craiova: Răzvan Lupitu, Paul Iovănescu, Andrei Pătru, Gheorghe Durgă, Vasile Luntraru, Ioan Ianaşi, Ioan Gheorghiţă, Vasile Neacşu, Marian Bouros, Laurenţiu Budoiu, Gabriel Ruşeanu, Dumitru Ciorogaru, Sorin Coadălată. Antrenor: Cătălin Popescu.

„A fost un meci destul de agresiv, peste limită“

Handbaliştii craioveni nu au avut o partidă liniştită la Arad. Pe întreaga perioadă a meciului, jucătorii echipei gazdă au fost foarte agresivi şi au iritat spiritele din tabăra Craiovei. Cătălin Popescu, antrenorul oltenilor, s-a arătat mulţumit de jocul elevilor săi şi a vorbit despre jocul dur al arădenilor.

„A fost un meci destul de echilibrat în prima parte. Uşor, uşor am preluat conducerea şi asta s-a datorat faptului că am avut jucători mult mai experimentaţi decât ei. La începutul reprizei a doua s-au apropiat din nou la două goluri, dar ne-am revenit şi am câştigat la 11 goluri. A fost un meci destul de agresiv, peste limită. Au avut şi două cartonaşe roşii cei de la Arad. Mă bucur că băieţii au avut atitudine şi mi-au ascultat indicaţiile. Etapa viitoare vom sta, dar noi ne vom pregăti bine pentru jocurile cu Oradea si Târgu Jiu“, a declarat Cătălin Popescu pentru GdS.

În urma acestei victorii, Universitatea Craiova ocupă locul doi, cu 9 puncte.

În etapa viitoare, gruparea din Bănie va sta.

Articol scris de Tibi Cocora

