Averea incredibilă pe care a strâns-o din fotbal Mircea Lucescu

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Ultima experiență pe banca tehnică a antrenorului a fost chiar la naționala României. La scurt timp după ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial, starea de sănătate a tehnicianului s-a înrăutățit.

Zeci de milioane de euro câștigate în 46 de ani de activitate

Ani la rând, Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din toată Europa. A încasat zeci de milioane de euro în perioada în care a pregătit formația din Ucraina, Șahtior Donețk. Fostul selecționer al României a fost și extrem de inspirat, iar banii câștigați i-a investit în diverse afaceri.

Cea mai mare parte a veniturilor a venit, evident, din antrenorat. Perioada de aur a carierei sale a fost la Șahtior Donețk, unde a petrecut peste un deceniu și a devenit simbolul clubului. În acei ani, salariul său a ajuns constant în zona 4-6 milioane de euro pe sezon, iar veniturile totale din Ucraina au depășit, potrivit estimărilor, 50 de milioane de euro, notează Fanatik.

După plecarea de la Șahtior, contractele au rămas la un nivel ridicat. La Zenit a încasat milioane într-un singur sezon, în timp ce la naționala Turciei a avut un salariu anual de aproximativ 2,5 milioane de euro. La Dinamo Kiev, veniturile au variat între 1,2 și 3 milioane de euro pe an, în funcție de bonusuri, iar la finalul carierei, la naționala României, a acceptat un salariu mult mai mic.

O bună parte din averea lui Lucescu a venit din bonusuri. Titlurile câștigate, calificările în Champions League și performanțele europene i-au adus sume considerabile. Au existat sezoane în care Lucescu își dubla salariul anual prin bonusurile de performanță.

Pe lângă veniturile din fotbal, Lucescu a fost extrem de activ și în zona de business. Una dintre cele mai importante investiții este în domeniul imobiliar, unde deține participații importante în companii din România. Cea mai cunoscută este Lake Tower SRL, unde controlează un pachet majoritar și care a generat, de-a lungul anilor, profituri cel puțin impresionante.

Câți bani a lăsat în urmă Mircea Lucescu

Estimările averii lui Mircea Lucescu variază în funcție de surse. Conform Top 300 Capital din 2016, averea sa era evaluată la 25-28 de milioane de euro. Ulterior, în Top 300 Capital din 2024, valoarea a fost estimată la 22-25 de milioane de euro.

Alte surse, care includ toate activele, de la imobiliare la proiecte în desfășurare, estimează averea totală la 35-37 de milioane de euro.