Panică la națională! Mircea Lucescu, luat cu salvarea din cantonament după ce i s-a făcut rău! Care este starea selecționerului

În dimineața zilei de duminică, 29 martie, Mircea Lucescu a fost luat cu salvarea din cantonamentul naționalei României. Totul s-a întâmplat la ședința tehnică, iar jucătorii naționalei erau prezenți în momentul în care Lucescu a început să se simtă rău.

Secunzii săi au fost cei care au sunat la 112 pentru a cere o ambulanță, întrucât starea antrenorului nu era deloc liniștitoare, notează FANATIK. Potrivit primelor informaţii, apelul la 112 s-a dat pentru un posibil stop cardiorespirator, dar se pare că este vorba despre un leşin. Cel puţin două echipaje de Ambulanţă au fost trimise la Mogoşoaia.

Medicii ajunși cu ambulanța au reușit să îl stabilizeze pe antrenor. Pulsul a revenit la valori normale, însă Mircea Lucescu va fi supus unor investigații amănunțite la spital. Tehnicianul s-a mai confruntat în trecut cu probleme de sănătate, iar meciul cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială, ar putea fi chiar ultimul din cariera sa.

În aceste condiții, șansele ca antrenorul de 81 de ani să facă deplasarea cu echipa sunt aproape nule! Mircea Lucescu va rămâne, cel mai probabil, în atenția medicilor pentru câteva zile.

FRF, anunț privind starea de sănătate a lui Lucescu

Cu informații privind starea de sănătate a lui Mircea Lucescu a venit și Federația Română de Fotbal. Aceștia au adus mai multă liniște în rândul cunoscuților, asigurând că starea de sănătate a selecționerului este, în prezent, stabilă.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate“, se arată în comunicatul FRF.

Citește și: Volei (m) / România a cedat la mare luptă duelul cu Estonia din preliminariile CE U18





