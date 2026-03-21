România U21, pregătită de încleștările cu Kosovo și San Marino! Vezi lotul stabilit de Curelea!

Vineri, 20 martie 2026, selecționerul Costin Curelea (41 de ani) a stabilit lotul final al României U21 pentru meciurile cu Kosovo și San Marino. Cele două partide sunt programate la finalul lunii, în Grupa A a preliminariilor pentru Campionatul European U21 din 2027.

Vestea bună este că selecționerul de la U21, spre deosebire de „Il Luce”, nu s-a văzut nevoit să improvizeze prea mult, ci din contră. Costin Curelea a avut posibilitatea de a chema la lot fotbaliști aflați în formă la echipele de club, între care CFR, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova.

Lot România U21:

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Tony Strata (Vitoria Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad); Mijlocași: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia); Atacanți: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

