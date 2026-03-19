Universitatea Craiova și Dinamo se întâlnesc joi seară, de la ora 20.30, pe Arena Națională, în meci din cadrul etapei a doua din cadrul play-off-ului Superligii. Filipe Coelho, tehnicianul oltenilor, a prefațat duelul și a dezvăluit tactica prin care echipa sa va încerca să câștige derby-ul.

Antrenorul portughez nu vrea ca echipa să intre în panică după insuccesul cu FC Argeș și, tocmai în această idee, a insistat pe stabilitate și echilibru, atât în joc, cât și la nivel mental.

„Este un meci foarte important și, normal, dificil. Întâlnim o echipă împotriva căreia am mai jucat și deja știm că trebuie să fim la cel mai înalt nivel ca să putem câștiga cele trei puncte. O să fie o provocare mare pentru noi, dar încercăm tot posibilul să câștigăm. Toate meciurile sunt diferite. Ei ne cunosc foarte bine. Cred că avem în față echipe cu tipare similare, echipe cărora le place să aibă mingea în posesie, să încerce să controleze jocul.

Cred că detaliile pot face diferența și sper să fie un meci foarte bun. Avem niște probleme medicale, dar focusul este pe jucătorii care pot evolua. Cel mai important este să începem meciul cu cel mai bun prim 11 posibil, să ne pregătim strategia și să facem tot ce putem pe gazon. Starea de spirit este bună.

Cred că una dintre tacticile mele este să fim echilibrați. Din cauza faptului că am pierdut ultimul meci nu înseamnă că trebuie să ne panicăm. Ar trebui să ne îmbunătățim, ar trebui să învățăm din ce s-a întâmplat. Acum luptăm pentru aceste puncte, pentru ultimele nu mai avem ce face, le-am pierdut. Dar acum trebuie să facem anumite lucruri în sensul bun pentru a putea câștiga“, a declarat Filipe Coelho.

